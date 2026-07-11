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Investiranje u zlato oduvek je bio najsigurniji način štedenje posebno u kriznim vremenima. Georgi Hristov, direktor kompanije Tavex zlato&srebro i ekonomski analitičar za Biznis Kurir objašnjava kako obični ljudi mogu da investiraju u ovaj plemeniti metal.

- Ovo je jedna od najjednostavnijih formi štednje, jer kupac ne kupuje komplikovan finansijski proizvod, već konkretnu, opipljivu imovinu koju može da čuva dugoročno. Sam proces kupovine je jednostavan i u praksi je sve završeno za nekoliko minuta. Mogu da se kupe zlatne poluge ili zlatnici što zavisi od ličnih želja kupaca. Moj savet je da u trenutku kupovine izabere proizvod koji ima bolju cenu po gramu zlata. Najvažnije je da je reč o pravom investicionom zlatu, da je kupljeno od proverenog trgovca sa jasnim poreklom, racunom i transparentnom cenom - rekao je Hristov.

Korak po korak

On je opisao korak po korak kako izgleda investiranje u zlato.

1. Izbor trgovca - investitor zapravo bira partnera sa kojim će saradivati ne samo za kupovinu već i kasnije kada bude želeo da proda deo ili celu svoju investiciju.

2. Provera trgovca - provera transparentnosti njegovog rada, kao i njegove pozicije na tržištu. Treba videti koje proizvode prodaje, sa kojim rafinerijama i kovnicama sarađuje i da li ima direktne partnere među najvećim svetskim proizvođačima investicionog zlata. Veliki i ozbiljni trgovci se prepoznaju po tome što rade sa najpoznatijim kovnicama na svetu što je rezultat dugogodišnjeg iskustva, reputacije i stabilnog poslovanja.

3. Razgovor sa trgovcem - dobar trgovac se prepoznaje po tome što neće gurati kupca ka proizvodu koji njemu najviše odgovara za prodaju, već će objasniti razliku između proizvoda, njihovu likvidnost, cenu po gramu i mogućnost kasnijeg otkupa.

4. Izbor proizvoda - za većinu investitora nema velike razlike da li će kupiti polugu ili zlatnik, sve dok je proizvod likvidan, prepoznatljiv i lako prodavan na lokalnom i međunarodnom tržištu.

5. Kupovina - važno je da kupac dobija račun nakon čega se proizvod preuzima ili naručuje. Kod ozbiljnih trgovaca sve je transparentno i proces može biti završen vrlo brzo.

Ne kupujte preko oglasa

Kako je naglasio naš sagovornik dobra provera trgovca je način da se izbegnu moguće prevare.

- Moj savet je da se investiciono zlato ne kupuje preko oglasa, foruma ili sajtova na kojima fizička lica prodaju proizvode jedni drugima. Prosecan kupac najčešće nema dovoljno znanja, iskustva ni opreme da sam proceni da li je proizvod ispravan, autentičan i pogodan za kasniju prodaju. Kod investicionog zlata nije dovoljno da samo "izgleda dobro", važno je poreklo, standard, rafinerija ili kovnica, likvidnost proizvoda i mogućnost kasnijeg otkupa. Jedan od čestih trikova na tržištu jeste pozivanje na različite "sertifikate". Pravi sertifikat za zlatnu polugu ili proizvod može da izda samo proizvodač, sve ostalo nije sertifikat u pravom smislu, već interni dokument bez stvarne vrednosti - naglasio je on.

Foto: FSB Studio

Cena može biti vezana za svetsku cenu zlata u dolarima ili evrima, ali se sama kupovina na domacem tržištu realizuje u dinarima.

- Minimalno ulaganje u praksi je zlatna poluga od 1 grama, a ukoliko investitor kupuje po jednu 1g zlatnu polugu mesečno tokom 12 meseci, prilikom kupovine dvanaeste poluge od nas dobija još jednu polugu na poklon. Investiranje u zlato nije rezervisano samo za velike investitore, može da se počne i sa manjim iznosima, a zatim da se gradi postepeno, kroz vreme - poručio je Hristov.

Fizičko investiciono zlato je opipljiva imovina i može se pokloniti, preneti ili ostaviti nekome kao deo porodične štednje.

Čuvanje zlata - Zlatne poluge treba čuvati u originalnom pakovanju, a zlatnike u kapsulama u kojima su kupljeni. Proizvodi treba da ostanu u trgovačkom stanju u kojem ih je investitor dobio. To olakšava kasniju prodaju i smanjuje rizik da trgovac umanji otkupnu cenu zbog oštećenja, otvaranja pakovanja ili lošeg čuvanja. Sam proces prodaje je jednostavan. Investitor proveri aktuelne otkupne cene kod više trgovaca i proda tamo gde za svoje proizvode može da dobije najviše novca. To je potpuno normalno i u interesu investitora - objasnio je Georgi Hristov.

Investiranje u srebro

Na pitanje da li se isplati investiranje u srebro, Hristov istice:

- Moje lično mišljenje je da srebro ima veoma veliki potencijal, ali ga treba posmatrati drugacije od zlata. Zlato je monetarni metal i dugoroćna zaštita vrednosti, dok je srebro industrijski metal i to je njegov najveći potencijal. Srebro ima izuzetno široku primenu u velikom broju industrija - od elektronike, solarnih panela i automobilske industrije, do medicine, energetike i novih tehnologija. Lično smatram da bi svaki investitor trebalo da ima određeni deo portfolija u srebru u okviru dugoročne strategije. Ne treba zaboraviti da se kod investicionog srebra plaća PDV dok je zlato oslobodeno plaćanja porez na dodatu vrednost - objasnio je Hristov.