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Poznati bosanskohercegovački jutjuber Srećko Stipović, koji se proslavio reportažama iz ruralnih krajeva Bosne i Hercegovine, redovno na svom kanalu objavljuje priče o vrednim i zanimljivim ljudima. Ovoga puta ugostio je Leonida Stojaka, koji se posle 35 godina života u švajcarskom Lucernu vratio u rodno selo Čukale kod Travnika, u Bosni i Hercegovini.

Za razliku od mnogih ljudi koji se iz inostranstva vraćaju skupocenim automobilima, Leonid je odlučio da povratak u zavičaj obavi na potpuno drugačiji način - biciklom.

Za sedam dana prešao je čak 1.200 kilometara, a put od Švajcarske do Bosne i Hercegovine prošao je bez većih problema. Kako kaže, imao je sreće jer ga bicikl nijednog trenutka nije izneverio. U rodni kraj planira da se trajno vrati zajedno sa suprugom i četvoro dece.

- Neopisiv je osećaj. Hvala Bogu, nisam imao nikakvih problema. Posle osmog razreda otac nas je odveo u Švajcarsku. Zato sam prvo otišao na njegov grob da se pomolim i zahvalim mu za sve - rekao je Leonid.

Planira da se bavi stočarstvom

Odluka o povratku nije doneta preko noći. Iako je više od tri decenije živeo u Švajcarskoj, kaže da ga je posle očeve smrti sve više vukla rodna gruda.

- Jedan sin se pre mene vratio u Split, a vratiće se i ostala deca. Kada je otac preminuo, jednostavno sam osetio potrebu da se vratim. Vera me je održala i podstakla na ovu odluku. Tokom celog puta sam se molio - ispričao je.

Leonid ističe da mu nikada nije smetalo što je živeo među ljudima različitih vera i kultura.

- Živim sa ljudima različitih vera i to mi nikada nije predstavljalo problem. Najbolji prijatelj mog sina je Turčin - kaže on.

1/9 Vidi galeriju Kako je izgledao put od Švajcarske do BiH Foto: Youtube/Srećko Stipović

Iako u početku nije planirao povratak u Bosnu i Hercegovinu, želja da ponovo živi u rodnom kraju vremenom je postajala sve jača.

- Želja mi je bila da se vratim pre pedesete godine. Planiram da registrujem porodično poljoprivredno gazdinstvo, napravim etno-selo, a komšije mi već pomažu. Kupio sam kuću od ujakove porodice moje supruge i planiram da je obnovim. Želim da nabavim goveda, kupim bager i radim. Imam mnogo planova i oduvek mi je nedostajala sloboda koju ovde imam, jer je u Švajcarskoj to teško ostvariti - kaže Leonid.

"Nema raja bez rodnog kraja“

Dodaje da u svom rodnom kraju vidi veliku šansu, jer ima mnogo zapuštene zemlje, a ljudi su spremni da pomognu.

- Nikada nisam mislio da ću se vratiti. Ima dosta zapuštene zemlje koju su ljudi spremni da mi ustupe. Planiram da se bavim stočarstvom i želim da moja deca osete kako izgleda život na selu. Prijatelji iz Švajcarske obećali su da će doći da kampuju ovde. Znam da radim mnoge poslove i cilj mi je da na svojoj dedovini živim isključivo od svog rada - rekao je.

Njegov povratak nije prošao nezapaženo. Meštani su mu priredili svečan doček, a on je sve vreme zahvaljivao Bogu što je put prošao bez ikakvih problema. Na kraju je i zapevao.