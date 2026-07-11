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Nakon pokretanja rubrike „Građanin pita, RGZ odgovara“, Republički geodetski zavod zabeležio je veliko interesovanje građana koji svakodnevno dostavljaju pitanja u vezi sa katastrom nepokretnosti, upisom prava i drugim postupcima iz nadležnosti Zavoda.

U želji da odgovori budu dostupni što većem broju građana i da se otklone najčešće nedoumice, Republički geodetski zavod objavljuje prvih pet pitanja koja su prepoznata kao pitanja od šireg javnog značaja, zajedno sa zvaničnim, stručnim i činjenicama zasnovanim odgovorima.

Rubrika „Građanin pita, RGZ odgovara“ pokrenuta je sa ciljem da građanima pruži pouzdane informacije, razjasni postupke koji se vode pred katastrom, objasni nadležnosti Republičkog geodetskog zavoda i doprinese suzbijanju netačnih i neproverenih informacija.

U nastavku donosimo prvih pet pitanja i odgovora:

1. Da li mogu da zakažem sastanak u katastru i razgovaram sa rukovodiocem službe o svom predmetu ili drugom imovinsko-pravnom pitanju?

Odgovor:

Da. Republički geodetski zavod je pokrenuo program „Otvorena vrata katastra“, koji građanima omogućava da, uz prethodno zakazan termin, razgovaraju sa rukovodiocem nadležne službe za katastar nepokretnosti.

Razgovori se održavaju svakog radnog dana od 13.00 do 14.30 časova.

Tokom sastanka možete dobiti informacije o svom predmetu, objašnjenja u vezi sa postupcima koje vodi katastar, potrebnoj dokumentaciji i drugim pitanjima iz nadležnosti Republičkog geodetskog zavoda. Ukoliko se vaše pitanje odnosi na postupke ili nadležnosti drugih organa, bićete informisani koja je institucija nadležna za njegovo rešavanje.

Termin možete zakazati:

Slanjem mejla na adresu otvorenavrata@rgz.gov.rs

Putem aplikacije „Razgovarajte sa operaterom“ na sajtu RGZ

Pozivom Info centra na broj 0700 500 500, izborom opcije 4

Napomena: Program „Otvorena vrata katastra“ namenjen je isključivo građanima, dok profesionalni korisnici nastavljaju komunikaciju sa RGZ putem postojećih kanala predviđenih za njihov rad.

2. Zašto ne mogu da pristupim eKatastru iz inostranstva?

Odgovor:

Ukoliko pokušavate da pristupite servisima Republičkog geodetskog zavoda sa IP adrese koja nije geolocirana na teritoriji Republike Srbije, usluge geodetsko-katastarskog informacionog sistema do daljnjeg nisu dostupne iz bezbednosnih razloga.

3. Predao sam zahtev javnom beležniku za dobijanje lista nepokretnosti, ali mi je rečeno da su veze prema Republičkom geodetskom zavodu blokirane. Da li je to tačno?

Odgovor:

Obaveštavamo vas da servisi Republičkog geodetskog zavoda funkcionišu potpuno uredno i da nije zabeležen tehnički zastoj niti prekid u radu.

Javni beležnici podacima iz katastra pristupaju preko Pravosudnog informacionog sistema (PIS), koji razvija i održava Ministarstvo pravde. S obzirom na to da je reč o eksternom sistemu koji nije u nadležnosti Republičkog geodetskog zavoda, nemamo informacije o uzrocima njegove eventualne nedostupnosti niti procenu kada će rad tog sistema biti normalizovan.

Izvod iz baze podataka katastra nepokretnosti, pored javnih beležnika, izdaju i licencirane geodetske organizacije, kao i posrednici u prometu i zakupu nepokretnosti.

4. Šta se dešava kada Agencija u postupku „Svoj na svome“ dostavi katastru potvrdu u kojoj je, greškom, navedena površina od 0 m²?

Odgovor:

U bazu podataka katastra nepokretnosti ne može se upisati objekat bez unosa površine zemljišta ispod objekta. Vrednost koja se unosi ne može biti 0. Prema tome, neophodna je reakcija Agencije jer se radi o očigledno neispravnoj potvrdi. Čim dobije ispravnu potvrdu, Republički geodetski zavod će je sprovesti.

Zakonom o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima propisano je da se potvrde koje sadrže formalne ili tehničke nedostatke ne mogu sprovesti dok se ne isprave. Nakon ispravke i ponovnog dostavljanja, Republički geodetski zavod bez odlaganja sprovodi upis.

5. Da li je za zakonit upis prava svojine po osnovu stečajne prodaje neophodno da katastar dobije poseban zahtev suda?

Odgovor:

Kada privredni sud, u skladu sa Zakonom o stečaju, elektronski dostavi pravnosnažno rešenje nadležnoj službi za katastar putem e-Šaltera, nema potrebe za podnošenjem bilo kakvog dodatnog zahteva ili naloga.

Postupak se pokreće na osnovu same isprave za upis, pod uslovom da su ispunjeni zakonom propisani formalni uslovi. Zahtev je potreban jedino u slučaju da sud iz nekog razloga nije dostavio rešenje elektronskim putem. I u tom slučaju zakon propisuje da se postupak nastavlja nakon dostavljanja rešenja, uz obaveštavanje nadležnog organa ukoliko obaveza elektronske dostave nije izvršena.