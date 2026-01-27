Slušaj vest

Na inicijativu predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića, Republički geodetski zavod i pored niza postojećih digitalnih kanala komunikacije, omogućava građanima i direktan razgovor sa rukovodiocima službi za katastar nepokretnosti kroz

program „Otvorena vrata katastra“, koji počinje od sutra, 28.01.2026. godine.

Građani će svakog radnog dana, u periodu od 13.00 do 14.30 časova, imati mogućnost da razgovaraju sa rukovodiocima nadležnih službi za katastar nepokretnosti, uz prethodno zakazan termin.

Ovaj program predstavlja dodatni mehanizam direktne komunikacije, uveden kao odgovor na konkretne potrebe građana da složena imovinsko-pravna pitanja razjasne u neposrednom razgovoru sa odgovornim licima.

Zakazivanje termina za „Otvorena vrata katastra“ moguće je izvršiti putem:

1. Putem mejla, slanjem upita na adresu: otvorenavrata@rgz.gov.rs.

2. Aplikacije „Razgovarajte sa operaterom“, koja se nalazi na početnoj strani sajta www.rgz.gov.rs.

3. Putem broja telefona Info centra 0700 500 500, gde se odabirom tastera 4 odmah zakazuje željeni termin.

"Otvorena vrata katastra“ predstavljaju poseban vid komunikacije namenjen isključivo građanima, dok profesionalni korisnici nastavljaju komunikaciju sa RGZ-om putem već postojećih i ustaljenih kanala namenjenih profesionalnim korisnicima.

Ovim postupkom Republički geodetski zavod dodatno jača otvorenost, dostupnost i neposrednu komunikaciju sa građanima, uz jasnu poruku da su njihova pitanja i sigurnost prava na nepokretnostima u fokusu rada institucije. Republički geodetski zavod – pouzdan partner građana.