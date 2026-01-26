Slušaj vest

Do sada se za upis prava svojine prijavilo više od milion ljudi. Predsednik Aleksandar Vučić je zatražio izmenu zakona kako bi građani mogli u februaru da dobiju rešenja o legalizaciji.

Ostalo je još samo desetak dana za evidentiranje nelegalno izgrađenih objekata i njihov upis u Katastar nepokretnosti.

Nadležni kažu da su nerešen status zemljišta i nepostojanje planova kočili dobijanje građevinske dozvole.

U Kragujevcu ima oko 79.000 nelegalnih objekata, a do sada je predato oko 11.000 zahteva za njihovo evidentiranje.

"Za sada teče sve po planu, nema nikakvih problema. Odziv ne mogu da kažem ni da je veliki ni da je mali, ali vidimo da se povećava broj prijava kako odmiče vreme i kako se približavamo 5. februaru", kaže Ljiljana Pršić, v.d. načelnika Gradske uprave za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje u Kragujevcu.

Nišlije na pet šaltera podnose zahteve, a 70.000 objekata čeka na upis.

"Mogu da kažem da građani dođu nespremni, sa podacima o objektu, površini, spratnosti, posebnim delovima, nekada dođu i sa pogrešnom parcelom. Imaju stari broj parcele, pa treba malo vremena da se prepozna parcela, da se utvrdi površina objekta. To su neki optimalni razlozi koji dovode do sporijeg podnošenja zahteva", kaže Goran Zdravković, načelnik Gradske uprave za građevinarstvo Niša.

Rok za evidentiranje nelegalno izgrađenih objekata u javnoj svojini moraju da poštuju i lokalne samouprave. U Novom Sadu to rade dve gradske uprave.

"Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije prijavljuje linijsku infrastrukturu - puteve, vodovodnu kanalizaciju i tome slično. Što se tiče drugih objekata koji treba da su u svojini Grada Novog Sada, u ime korisnika ili same objekte koje ima, upravlja Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove. Tva uprava prijavljuje te objekte“, kaže Vladan Bumbić iz Gradske uprave za urbanizam i građevinske poslove Novog Sada.

Prema njegovim rečima, ti objekti se prijavljuju na drugačiji način u odnosu na objekte koje prijavljuju građani - oni se prijavljuju putem posebnih tabela koje su te dve uprave dobile.

Posle 5. februara počinje rad na predmetima

Posle isteka roka za podnošenje prijava, odnosno posle 5. februara, Agencija za prostorno planiranje i urbanizam počinje rad na predmetima.

"Onda ćemo moći da kažemo da su izvršeni prvi upisi ovih objekata koji do sada nisu bili upisani u katastru nepokretnosti. Očekujemo da ta cifra bude oko 1.700.000 po sadašnjoj dinamici, ali negde nas iskustvo uči da mi po pravilu ostavimo neke poslove za krajnji rok. Očekujemo u ove naredne dve nedelje, da ćemo imati dnevne rekorde i da ćemo možda imati i 2 miliona objekata na kraju ciklusa prijavljivanja", kaže Đorđe Milić, direktor Agencije za prostorno planiranje i urbanizam Srbije.

Iako je proces legalizacije u Srbiji obnavljan više puta, zakonodavac tvrdi da je sada rešen da stane na put bespravnoj gradnji – i da se taj fenomen okonča.

Najavljuje se pojačan i drugačiji inspekcijski nadzor, a svi kasnije eventualno izgrađeni bespravni objekti upisivaće se na Republiku Srbiju.