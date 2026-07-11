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Uputstvo je dostupno na portalu ePodsticaji i na sajtu Uprave za agrarna plaćanja i detaljno objašnjava postupak pravdanja isplaćenih sredstava.

"Podsećamo da je ovo prva godina u kojoj su korisnici osnovnih podsticaja u biljnoj proizvodnji u obavezi da opravdaju isplaćena sredstva računima za kupljeni repromaterijal. Ova obaveza uvedena je izmenama Pravilnika o osnovnim podsticajima u biljnoj proizvodnji, sa ciljem da se obezbedi namensko korišćenje državne podrške", navodi se.

Ministarstvo poljoprivrede je dodalo da se pravdanje isplaćenih sredstava vrši se isključivo preko opcije "Pravdanje sredstava" u okviru već podnetog zahteva na portalu ePodsticaji.

"Zbog toga je važno da poljoprivredni proizvođači znaju da računi koji su ranije dostavljeni uz zahtev putem podnesaka ne predstavljaju pravdanje isplaćenih sredstava. Da bi ova zakonska obaveza bila ispunjena, neophodno je da se računi prilože kroz opciju 'Pravdanje sredstava'", dodaje se u saopštenju.

Ministarstvo je istaklo da su korisnici koji ne opravdaju isplaćena sredstva u skladu sa važećim propisima u obavezi da ta sredstva vrate, u skladu sa zakonom.

Za sve dodatne informacije poljoprivredni proizvođači mogu da se obrate Ministarstvu na telefone 011/260-79-60, 011/260-79-61, 011/30-20-100, 011/30-20-101, 011/30-20-118 i 0800/106-107, elektronskom poštom na adrese office@minpolj.gov.rs, uap.callcentar@minpolj.gov.rs i uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs, kao i putem zvaničnih naloga Ministarstva i Uprave za agrarna plaćanja na Instagramu i Fejsbuku.