Slušaj vest

Zahvaljujući povoljnim prirodnim uslovima, dugoj tradiciji proizvodnje i sve većim ulaganjima u modernizaciju, Srbija nastavlja da jača svoju poziciju na međunarodnom tržištu i potvrđuje status jednog od prepoznatljivih izvoznika kvalitetnog voća.

Rekordni izvozni rezultati

Prema analizama Ministarstva poljoprivrede, tokom 2025. godine Srbija je izvezla 287.056 tona voća u vrednosti od 807,9 miliona evra, što je za 8,6 odsto više nego godinu dana ranije, iako je količinski izvoz bio manji. Istovremeno je ostvaren pozitivan spoljnotrgovinski bilans od 335,7 miliona evra, što potvrđuje da voćarstvo predstavlja jedan od najvažnijih izvoznih sektora domaće poljoprivrede.

Pozitivan trend nastavljen je i u ovoj godini:

Samo u prva četiri meseca ove godine vrednost izvoza dostigla je 268 miliona evra (što je za 13 odsto više nego u istom periodu prošle godine).

U maju je vrednost izvoza iznosila 61,8 miliona evra, odnosno čak 35,5 odsto više nego u maju 2025. godine.

Podrška države i podsticaji u 2026. godini

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić istakao je da Svetski dan voća predstavlja priliku da se oda priznanje svim domaćim voćarima koji svojim radom, znanjem i posvećenošću doprinose razvoju srpske poljoprivrede i jačanju izvoza.

„Srpsko voće prepoznato je po kvalitetu na najzahtevnijim svetskim tržištima i naša je obaveza da domaćim proizvođačima obezbedimo uslove da budu još konkurentniji. Zato država nastavlja da ulaže u podizanje savremenih zasada, sisteme za navodnjavanje i protivgradnu zaštitu, moderne hladnjače, prerađivačke kapacitete i nove tehnologije. Naš cilj nije samo veća proizvodnja, već veća dodata vrednost, osvajanje novih tržišta i jačanje izvoza srpskog voća. Svetski dan voća prilika je da zahvalimo našim voćarima, koji svojim radom doprinose da Srbija bude prepoznatljiva po kvalitetnom voću širom sveta“, poručio je ministar Glamočić.

Ministarstvo i u 2026. godini nastavlja snažnu podršku sektoru voćarstva kroz direktna plaćanja, mere ruralnog razvoja, kreditnu podršku i IPARD III program. Voćarima su na raspolaganju podsticaji za:

Podizanje novih zasada.

Izgradnju i opremanje hladnjača.

Nabavku savremene mehanizacije.

Sisteme za navodnjavanje i protivgradnu zaštitu.

Razvoj prerađivačkih kapaciteta i povećanje dodate vrednosti domaćih proizvoda. Očekivanja za kraj godine

Prema sektorskoj analizi Ministarstva, ukoliko do kraja godine ne bude većih elementarnih nepogoda, očekuje se da će ukupna proizvodnja voća u Srbiji u 2026. godini dostići između 1,5 i 1,6 miliona tona, što je oko 46,5 odsto više nego prošle godine i svrstalo bi ovu godinu među tri najbolje proizvodne godine u poslednje dve decenije.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nastaviće da sprovodi mere koje doprinose većoj konkurentnosti domaćih voćara, širenju izvoznih tržišta, većoj preradi voća u Srbiji i jačanju celokupnog agrarnog sektora, kako bi srpsko voće i u narednom periodu bilo jedan od najprepoznatljivijih poljoprivrednih proizvoda Srbije na svetskom tržištu.