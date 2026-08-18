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U Orašcu se uzgaja starinska domaća sorta artičoke koju kupci, prema rečima proizvođača, posebno cene. Prednost joj daju u odnosu na uvozne artičoke, među kojima su na hrvatskom tržištu posebno zastupljene one iz Italije.

Luki ih lično nije upoređivao sa uvoznim sortama, ali ističe da domaće artičoke među kupcima imaju posebnu vrednost. Upravo činjenica da je reč o domaćem proizvodu dodatno doprinosi njihovoj potražnji.

Problem je, međutim, što se do svežih artičoka može doći samo tokom relativno kratke sezone.

- Krenu krajem marta i traju kroz april, mesec dana je plafon - objašnjava Luki.

Klimatske promene pomeraju početak sezone

Prema njegovim rečima, klimatske promene poslednjih godina utiču i na početak sezone artičoka. Sezona tako počinje sve ranije, ali njeno trajanje i dalje ostaje ograničeno.

Još veći problem za proizvođače predstavljaju niske temperature. Artičoka je osetljiva na hladnoću, a nagli pad temperature može prouzrokovati ogromne štete na zasadu.

- Ako temperatura padne oko nule, može stradati i do 80 ili 90 odsto zasada - upozorava Luki.

Takav rizik uzgoj čini nepredvidivijim, posebno u periodu pre početka berbe, kada jedan hladni talas može uništiti veliki deo očekivanog roda.

Specifičnosti koje otežavaju proizvodnju

Pored osetljivosti na hladnoću, artičoke imaju još jednu specifičnost koja proizvođačima otežava planiranje proizvodnje. Zemljište na kojem su posađene tokom određenog perioda nije moguće koristiti za uzgoj drugih kultura.

Foto: Profimedia

- Tu gde su one posađene, od oktobra do berbe ne može se saditi ništa drugo - kaže Luki.

To znači da proizvođač mora unapred da računa na to da će određena površina mesecima biti namenjena upravo artičokama. Ipak, sam uzgoj, ističe, nije posebno zahtevan. Sadnice se mogu nabaviti, a biljka, ukoliko ima odgovarajuće uslove za rast, dobro uspeva.

Najveći izazovi tako nisu nužno povezani sa samom sadnjom i negom biljke, već sa sledećim faktorima:

Vremenskim uslovima (posebno mrazom)

Kratkom sezonom berbe

Ograničenim korišćenjem zemljišta Artičoke stižu kupcima direktno na kućni prag

Luki je ponudu dodatno približio kupcima. Svoje artičoke ne prodaje samo na pijaci, već ih dostavlja i direktno na kućna vrata.

Takav način prodaje posebno je zanimljiv kupcima koji žele da dođu do svežeg domaćeg proizvoda bez odlaska na pijacu, a kratka sezona dodatno povećava interesovanje za artičoke iz Orašca.

Cena zasad ostaje jedan evro po komadu

Uprkos povećanju troškova proizvodnje, cena artičoka ove godine nije rasla.

- Jedna artičoka je jedan evro. Nisam dizao cenu, iako su troškovi porasli - kaže Luki.

Ipak, takva cena možda neće još dugo ostati nepromenjena. Rast cena goriva i troškova dostave mogao bi u budućnosti da natera proizvođača na korekciju cena. Za sada Luki cenu drži na istom nivou, iako su mu ulazni troškovi veći.