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Cene stambenih nekretnina u Sloveniji obaraju rekorde, ali na Goričkom je i dalje moguće pronaći kuću za manje od 30.000 evra. Niska cena, očekivano, ima i drugu stranu: pre useljenja biće potrebna temeljno renoviranje.

Za 29.500 evra danas je na mnogim mestima teško kupiti čak i manju građevinsku parcelu. Međutim, u Čepincima, u opštini Šalovci, za taj iznos prodaje se celo starije seosko imanje sa stambenom kućom, pomoćnim objektom i gotovo 13.000 kvadratnih metara zemljišta.

Ponuda na prvi pogled deluje povoljno, ali niska oglašena cena ne znači da će kupac do jeftinog doma doći bez dodatnih ulaganja.

Kuća, naime, nije naseljena više od deset godina i potrebna joj je kompletna obnova.

Stambena kuća ima 140 kvadratnih metara

Kuća je izgrađena 1958. godine i ima 140 kvadratnih metara neto površine. Od toga je oko 93,7 kvadratnih metara stambenog prostora, dok ostatak čine podrum, ostava i otvorene površine.

Pored kuće nalazi se i pomoćni objekat površine 80 kvadratnih metara.

Nekretnina je smeštena uz asfaltirani put, a okružuju je livade i šume Goričkog.

Zajedno sa objektima prodaje se 12.632 kvadratna metra zemljišta. Od toga je 985 kvadratnih metara građevinsko zemljište, dok se preostalih 11.647 kvadratnih metara vodi kao ostalo poljoprivredno zemljište. Ima dovoljno prostora za veliki vrt, voćnjak ili druge aktivnosti na selu.

Bez temeljnog renoviranja nema useljenja

Opis imanja ukazuje na stariju seosku kuću koja je sačuvala karakter tradicionalnih kuća sa Goričkog. Ipak, kupac mora da uzme u obzir i njeno stvarno stanje.

Prema podacima iz oglasa, drveni podovi i plafoni su dotrajali, a priključak za električnu energiju isključen je pre više od deset godina. Ni ostali komunalni priključci nisu aktivni.

Kuća je zidana opekom i pokrivena crepom. Pre odluke o kupovini trebalo bi proveriti stanje krova, zidova, temelja, drvenih konstrukcija i eventualno prisustvo vlage.

Kod tako starog objekta troškovi obnove mogu brzo da premaše kupovnu cenu. Pored novih instalacija, verovatno će biti potrebno urediti podove, plafone, grejanje, stolariju, kupatilo i kuhinju. Tačan obim radova mogao bi da se utvrdi tek nakon stručnog pregleda na licu mesta.

Moguća je i zamenska gradnja

Važna prednost ove ponude jeste uređena dokumentacija. Prema navodima prodavca, kuća i pomoćni objekat imaju građevinsku i upotrebnu dozvolu, a nekretnine su upisane u zemljišne knjige bez tereta.

U oglasu se navodi i mogućnost zamenske gradnje. Ipak, pre rušenja objekta ili planiranja nove kuće, kupac bi trebalo da proveri u opštini važeće urbanističke uslove i mogućnosti gradnje na pojedinačnim parcelama.

Uređena dokumentacija veoma je važna kod starijih seoskih kuća, ali sama po sebi ne znači da su dozvoljeni svi planirani radovi.

Kupovna cena nije konačan trošak

Oglašena cena iznosi 29.500 evra, ali kupac mora da računa i na dodatne izdatke. U oglasu je navedeno da prodavcu treba da nadoknadi deo troškova prodaje u visini od dva odsto ugovorene vrednosti, uz obračun PDV-a na taj iznos.

Prilikom kupovine potrebno je proveriti i granice parcela, pristup, stvarno stanje priključaka i eventualna ograničenja povezana sa poljoprivrednim zemljištem. Pošto najveći deo imanja čini poljoprivredno zemljište, za njega važe drugačija pravila nego za običnu građevinsku parcelu.

Ova ponuda zato nije rešenje za nekoga ko traži jeftin dom spreman za useljenje. Mogla bi, međutim, da bude zanimljiva kupcu koji želi veliko zemljište, mirno seosko okruženje i spreman je da uloži u zahtevno renoviranje.

Za 29.500 evra kupac dobija kuću, pomoćni objekat i gotovo 13.000 kvadratnih metara zemljišta.