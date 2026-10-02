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U Opštini Bajina Bašta održan je prvi radni sastanak povodom početka realizacije projekta izgradnje tunela kroz Kadinjaču, sa predstavnicima izabranog izvođača radova, kineske kompanije PowerChina.

Na sastanku je razgovarano o stanju na terenu, aktivnostima potrebnim za uvođenje izvođača u posao, kao i o daljoj koordinaciji institucija i učesnika na projektu.

Završetak za 42 meseca

Prema informacijama objavljenim na sajtu Opštine Bajina Bašta, nakon izdavanja građevinske dozvole za pripremne radove, izvođač ima rok od 42 meseca da pribavi građevinsku dozvolu, izgradi predviđenu infrastrukturu i objekte i projekat pusti u funkciju.

Tunel će biti izgrađen na putnom pravcu Užice-Bajina Bašta-Loznica-Šabac, koji predstavlja vezu sa Koridorom 10. Projekat obuhvata izmenu trase državnog puta IB reda broj 28, na deonici Dub-Dubci, u ukupnoj dužini od 6,28 kilometara.

Predviđene su dve trokrake raskrsnice, dok će tunelska cev biti duga 1.266 metara.

Izgradnjom tunela kroz Kadinjaču trebalo bi da bude uspostavljena kraća putna veza između centralne i jugoistočne Bosne i Hercegovine i Koridora 10 i 11, kao i unapređena povezanost zapadne i centralne Srbije sa Bosnom i Hercegovinom.

Kraće i jeftinije putovanje

Prema navodima lokalne samouprave, nova saobraćajnica trebalo bi da doprinese skraćenju vremena putovanja i smanjenju troškova prevoza putnika i robe. Projekat bi istovremeno omogućio da se deo saobraćaja između ovih područja odvija bez prolaska kroz Beograd.

Očekuje se i bolja saobraćajna povezanost Podrinja sa drugim delovima Srbije, što bi, prema navodima Opštine, moglo da doprinese privlačenju investicija i razvoju regionalne turističke ponude. Poseban značaj ima povezivanje područja Zlatibora, Drine, Zlatara i Tare.

Nova saobraćajnica imaće značaj i za lokalne veze, budući da će doprineti povezivanju Bajine Bašte sa Užicem, Malim Zvornikom i Ljubovijom, kao i sa drugim industrijskim i poljoprivrednim centrima u Zlatiborskom i okolnim okruzima.