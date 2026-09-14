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Ugovor o izgradnji deonice državnog puta Dub-Dubci sa tunelom ispod prevoja "Kadinjača" potpisan je danas u Vladi Srbije, a ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević izjavila je da je vrednost projekta 102 miliona evra i da bi pripremni radovi trebalo da počnu do kraja ovog meseca.

Ona je rekla da je rok za završetak radova 42 meseca od potpisivanja ugovora.

Ugovor su potpisali ministarka Sofronijević, v.d. direktora Puteva Srbije Zoran Drobnjak i predstavnik kineske kompanije Powerćina (Power Construction Corporation of China) Fang Mingi.

Sofronijevićeva je, nakon potpisivanja ugovora, rekla da ova deonica povezuje zapadnu Srbiju i Republiku Srpsku, a prvi pripremni radovi trebalo bi da počnu do kraja ovog meseca.

Naglasila je da je već podnet zahtev za izdavanje građevinske dozvole za izvođenje pripremnih radova.

Kazala je da je deonica ukupne površine oko 6,28 kilometara i da se gradi zajedno sa značajnim putnim objektom, tunelom Kadinjača i izgradnjom još šest mostova i čak 20 potpornih konstrukcija.

"Sam tunel imaće jednu veliku glavnu tunelsku cev gde će postojati dve saobraćajne trake, dakle dvosmerni saobraćaj i jednu paralelnu tunelsku cev koja praktično služi za evakuaciju u slučaju vanrednih dešavanja", kazala je Sofronijevićeva.

Izgradnja ove deonice ima veliki saobraćajni značaj, kako kaže ministarka, zbog povezivanja i sa autoputskim pravcem E761 i budućim autoputem Beograd - Južni Jadran.

"Svako ko je makar jednom prošao ovom deonicom puta za vreme zime zna koliko je deonica zahtevna. I kada o tome govorimo, ne govorimo samo o tome da ćemo skratiti neki put za šest kilometara ili da ćemo brže putovati, govorimo i o tome da će izgradnjom ove deonice ceo ovaj zapadni deo Srbije dobiti jednu pouzdanu, sigurnu i kvalitetnu saobraćajnu vezu tokom cele godine, a ne samo leti", dodala je Sofronijevićeva.

Izvođač radova je kineska kompanija Powerćina, a investitor izgradnje su Putevi Srbije.

Državni put Dub - Dubci je deonica koja obuhvata planiranu izgradnju značajnog tunela ispod prevoja Kadinjača, između Užica i Bajine Bašte.