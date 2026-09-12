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Izgradnja objekta od četiri sprata, prosečno oko 1.200 kvadratnih metara bruto površine, predstavlja ogroman organizacioni i finansijski poduhvat. Pre nego što uopšte pogledate prvi plac, morate se suočiti sa najtežim pitanjem, kolika je realna računica i gde sve "cure" pare od prvog papira do trenutka kada kupcima predate ključeve?

Okvirna procena: Koliko novca je potrebno?

Izgradnja zgrade od četiri sprata (oko 1.200 m² bruto) u Srbiji danas u proseku košta između 1.020 i 1.560 evra po kvadratnom metru bruto površine.

To u praksi znači da vam za kompletan objekat treba budžet u rasponu od 1,22 do 1,87 miliona evra.

Ova cifra pokriva isključivo gradnju. U ovaj iznos nisu uračunati kupovina placa, PDV, troškovi finansiranja (krediti), marketing, agencijske provizije za prodaju stanova, kao ni rušenje postojećih objekata na parceli. Konačna cena će drastično varirati od samog grada, zone u kojoj zidate, komunalnih doprinosa, kao i od toga da li gradite standardnu ili luksuznu novogradnju.

Siva faza i računica na gradilištu

Ako seciramo ovu cenu, sama "siva faza" odneće vam između 250 i 400 evra po kvadratu. To podrazumeva izlivanje čvrstih temelja (cement i beton), zidanje (cigla/opeka), armaturu i postavljanje krovne konstrukcije.

Stručnjaci sa sajta Obc.rs ističu da tek nakon toga nastupaju završni zanatski radovi koji podižu cifru do pomenutog sistema "ključ u ruke". Na cenu građevinskog materijala ozbiljno utiče i logistika, ako zidate u blizini velikih distributivnih centara, transportni troškovi biće vam znatno niži.

Prva zamka: "Jeftin" plac na periferiji

Lokacija je faktor koji prvi probija budžet. Zemljište može iznositi od 15% pa sve do 40% vaše ukupne investicije. Pored kupoprodajne cene, plac često zahteva dodatna ulaganja: raščišćavanje terena, rušenje starih objekata ili izgradnju skupih potpornih zidova ukoliko postoji nagib.

Iskusni investitori upozoravaju na veliku zabludu, kupovina jeftinijeg placa na periferiji često se pretvori u noćnu moru. Zašto? Zato što udaljeni placevi često nemaju primarnu infrastrukturu, a dovođenje asfalta, vode i struje stotinama metara do parcele koštaće vas više nego ušteda na samom zemljištu.

Papirologija i put do građevinske dozvole

Legalna gradnja u Srbiji zahteva rigorozno poštovanje procedure kroz CEOP sistem. Pre nego što zabodete ašov, moraćete da platite:

Izradu idejnog rešenja i projekta za građevinsku dozvolu, što arhitektonske agencije tarifiraju od 15 do 35 evra po kvadratu.

Takse za dobijanje pravosnažnih lokacijskih uslova.

Doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta (direktno zavisi od zone grada).

Projekat za izvođenje (PZI), koji je zakonski obavezujući za zgrade.

Prijavu radova uz obavezno angažovanje licenciranog stručnog nadzora.

Na zgradu čija je cena izgradnje oko 1,5 miliona evra, na projekte, takse, dozvole i komunalije investitori moraju da izdvoje između 150.000 i 220.000 evra, i to uglavnom na samom početku procesa, pre nego što krenu sami radovi.

Najveći deo novca odlazi na grubu gradnju, ali zanatski radovi i administrativne takse zauzimaju ogroman procenat. Investitori savetuju da se u startu odvoji minimum 10% sredstava sa strane za takozvane "nepredviđene troškove" (najčešće se jave tokom iskopa temelja).

Energetski pasoš: Bez izolacije nema useljenja

Danas ne možete ozidati zgradu i jednostavno prodati stanove. Da bi zgrada prošla tehnički prijem, zakonski je obavezna izrada "Energetskog pasoša". To podrazumeva striktno poštovanje pravilnika o debljini termoizolacije (stiropor/kamena vuna) i kvalitetu fasadne stolarije.

Naučne studije pokazuju da pravilna primena termoizolacionih materijala smanjuje troškove održavanja i eksploatacije zgrade za čak 35%, što kasnije direktno podiže prodajnu cenu kvadrata. Pored ovoga, objekti na četiri sprata moraju ispuniti i stroge tehničke normative vezane za ugradnju liftova, što je dodatna, ozbiljna stavka u finansijskom planu.

Ugradnja instalacija i unutrašnji radovi

Kada je objekat konačno pod krovom, sledi najkomplikovanija faza koordinacije majstora. Elektroinstalacije, vodovod, grejanje i kanalizacija moraju raditi licencirani izvođači sa polisama osiguranja. Zatim slede podovi (parket/laminat), keramika, sanitarije, ugradnja protivpožarnih sistema i molerski radovi. Cene u ovoj fazi najviše osciliraju, jer direktno zavise od toga da li ugrađujete standardnu, premium ili uvoznu opremu.

Poslednji korak: Priključci i upotrebna dozvola

Pred samu predaju ključeva, čeka vas povezivanje zgrade na gradsku vodu, kanalizaciju i elektromrežu. Trošak komunalnih priključaka obračunava se prema broju stambenih jedinica i ukupnoj instalisanoj snazi struje.

Da biste dobili zvaničnu "Upotrebnu dozvolu" i uknjižili zgradu i stanove u Katastar, na teren mora izaći stručna komisija. Pre njihovog izlaska, morate imati spremno sledeće: pribavljene sertifikate o ispravnosti elektroinstalacija i protivpožarnoj opremi, geodetski snimak izvedenog objekta i podzemnih cevi, kao i tehnički osmatrački izveštaj o sleganju zgrade. Tek kada komisija da zeleno svetlo, vaš projekat od skoro dva miliona evra je i zvanično gotov.