- Nafta je dostigla cenu od 108 dolara, i postaje neizdrživo, kotacije su sve veće. I danas bi trebalo najmanje za četiri dinara da povećamo cenu i dizela i benzina, ali neće biti povećanja. To je dobra vest za građane, ali loša za nas. Moraćemo da se odreknemo 25 odsto akciznog učešća - rekao je Vučić.