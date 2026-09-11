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Maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće 234 dinara za litar, a benzina 205 dinara. Ako poredimo sa prethodnom nedeljom i evrodizel i benzin su na istom nivou.

Cene naftnih derivata važiće do petka, 18. septembra 2026. godine.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je na predstavljanju novih mera govorio o cenama naftnih derivata.

- Nafta je dostigla cenu od 108 dolara, i postaje neizdrživo, kotacije su sve veće. I danas bi trebalo najmanje za četiri dinara da povećamo cenu i dizela i benzina, ali neće biti povećanja. To je dobra vest za građane, ali loša za nas. Moraćemo da se odreknemo 25 odsto akciznog učešća - rekao je Vučić.

Cena nafte Brent prešla 106 dolara, skočio i evropski gas

Cene energenata na evropskom i svetskom tržištu nastavljaju rast i cena sirove nafte Brent prešla je granicu od 106,04 dolara po barelu, dok se evropski prirodni gas ponovo približio nivou od 80,51 evra po megavat-satu.

Biznis Kurir

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