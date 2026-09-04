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Maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće 234 dinara za litar, a benzina 205 dinara. Ako poredimo sa prethodnom nedeljom i evrodizel i benzin su skuplji za dva dinara.

Cene naftnih derivata važiće do petka, 11. septembra 2026. godine

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović nedavno je izjavila da je, zahvaljujući dobroj koordinaciji mera države i aktivnosti naftnih kompanija, u avgustu uspešno prebrođen težak period za snabdevanje naftnim derivatima.

Stabilno snabdevanje

Kako je istakla, u tom periodu je Srbija imala izazove i s niskim vodostajem Dunava i sa složenom situacijom na međunarodnom tržištu i izuzetno visokim cenama sirove nafte i naročito dizela.

- Ne očekujem nikakve probleme u snabdevanju naftnim derivatima ni u septembru, bez obzira na to što se izazovi sa otežanim uvozom zbog niskog vodostaja Dunava nastavljaju. U septembru naftne kompanije očekuju da potražnja za evrodizelom bude na sličnom nivou kao u avgustu, blizu 200.000 tona - rekla je Đedović Handanović posle sastanka s predstavnicima Naftnih kompanija Srbije.

Naglasila je i da se očekuje da najveći deo potražnje bude zadovoljen iz proizvodnje pančevačke rafinerije, koja je povećala svoju preradu na blizu 13.000 tona dnevno, a ostatak iz uvoza koji planiraju naftne kompanije.

Prema njenim rečima, u avgustu je veći deo tražnje za evrodizelom pokriven iz domaće prerade, oko 160.000 tona, a najveći deo uvoza, gotovo polovina, od 32.000 tona realizovan je železnicom, zbog problema izazvanih niskim vodostajem Dunava.

Nova licenca NIS-u važna za energetsku sigurnost

Ministarka je dodala da je produžetak operativne licence NIS-u do 30. septembra, važan za energetsku sigurnost, kako bi Srbija u nestabilnom međunarodnom okruženju mogla u što većoj meri da se oslanja na domaću preradu.

- Iz NIS-a su najavili da će dodatno povećati proizvodnju u septembru, koja bi trebalo da iznosi oko 190.000 tona evrodizela, 17.000 tona kerozina, 18.000 tona mazuta i oko 50.000 tona benzina, dok očekujemo da će uvoz biti na nivou 36.000 tona evrodizela. Povećana proizvodnja domaće rafinerije važna je i kako bi NIS obnovio operativne rezerve, s obzirom na to da je država dozvolila NIS-u da stavi operativne rezerve na tržište kako bi se zadovoljila tražnja, a usled niskog uvoza zbog problema s vodostajem Dunavom - navela je ministarka.