Slušaj vest

Maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće 229 dinara za litar, a benzina 200 dinara. Ako poredimo sa prethodnom nedeljom, evrodizel je poskupeo za dva dinara, a benzin je pojeftinio za isto toliko.

Cene naftnih derivata važiće do petka, 14. avgusta 2026. godine.

A kako će se kretati cene goriva na pumpama u Srbiji pre svega zavisi od stanja na globalnom tržištu energenata.

Međunarodna agencija za energetiku (IEA) u poslednjem izveštaju znatno je pogoršala prognozu za svetsko tržište nafte, upozorivši da bi u trećem kvartalu ove godine potražnja mogla da bude za čak 1,8 miliona barela dnevno (mb/d) veća od ponude.

Agencija je u julu očekivala minus od oko 800.000 barela dnevno, što znači da je novu prognozu pogoršala za oko milion barela dnevno, navodi se u izveštaju.