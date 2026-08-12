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Cene nafte poslednjih pet dana ponovo rastu, a najnovija procena Međunarodne agencije za energiju (IEA) sugeriše da bi se to moglo nastaviti i u bliskoj budućnosti. Globalne zalihe nafte u ovom kvartalu trebalo bi da se smanjuju više nego dvostruko brže nego što se ranije očekivalo, dok bi 2026. mogla doneti najveći manjak nafte u poslednjih pet godina.

Prema IEA, ključni problem i dalje su poremećaji u snabdevanju povezani sa ratom između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Blokada Ormuskog moreuza, kao i napadi na brodski saobraćaj i energetsku infrastrukturu na Bliskom istoku, otežavaju normalan protok nafte prema svetskom tržištu, a trenutni manjak procenjuje se na oko 1,8 miliona barela dnevno.

Poskupljenja u Evropi i pad potražnje

To je dovoljno velik poremećaj da se vrlo brzo oseti i na benzinskim pumpama. Na primer, cene u Nemačkoj i Holandiji ponovo rastu. U Holandiji je preporučena cena litra benzina dostigla 2,56 evra, dok se dizel približio granici od 2,60 evra po litru.

Zanimljivo je da skupa nafta već počinje da ima i suprotan efekat. IEA je gotovo udvostručila svoju procenu pada globalne potražnje za naftom tokom ove godine. Sada očekuje da će svetska potražnja opasti za oko 1,6 miliona barela dnevno, prvenstveno zato što visoke cene podstiču vozače, kompanije i industriju na smanjenje potrošnje.

Alternativne rute ublažavaju krizu, ali pritisak ostaje

Situacija ipak nije toliko loša koliko se u jednom trenutku strahovalo. Gubici u proizvodnji za sada su manji od prvobitnih očekivanja, a deo nafte koji više ne može da prolazi uobičajenim pravcima preusmerava se alternativnim naftovodima i drugim transportnim rutama. To ublažava problem, ali ga ne uklanja.

Za vozače je najvažniji zaključak poražavajući: sve dok snabdevanje ostaje ograničeno, a geopolitičke tenzije ometaju transport nafte, pritisak na cene benzina i dizela teško će nestati. Ako se procene IEA ostvare, poskupljenja koja su već počela na zapadu Evrope mogla bi se vrlo uskoro preseliti i na domaće benzinske pumpe.