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Letnja sezona u regionu donela je značajna poskupljenja smeštaja, ugostiteljskih usluga i plažnog mobilijara. Rast cena promenio je računice mnogih turista, pa poređenje troškova u Hrvatskoj, Crnoj Gori, Grčkoj i Bosni i Hercegovini jasno pokazuje gde je obala finansijski najzahtevnija, a gde su zadržane pristupačnije cene.

Hrvatska kao najskuplja destinacija na Mediteranu

Hrvatsko primorje ove godine prednjači po visini cena, posebno kada je reč o sadržajima na plažama i vanpansionskoj potrošnji.

Plaže i restorani: Kompleti ležaljki i suncobrana na ekskluzivnim lokacijama iznajmljuju se po cenama od 80 do čak 120 evra dnevno. Kafa na primorju košta od 3 do 7 evra, sokovi su oko 4 evra, dok se pica kreće od 16 do 25 evra. Najveći skok beleži brza hrana - palačinke se naplaćuju između 20 i 25 evra, dok giros i burgeri dostižu iznose od 30 do 50 evra.

Prevoz i parking: Dnevna parking karta dostiže i do 80 evra. Litar benzina iznosi 1,7 evra, a dizela 1,8 evra.

Popunjenost i smeštaj: Prema rečima novinara Jurice Keblera, Hrvatska se u poslednje dve do tri godine transformisala iz jeftine destinacije u jednu od najskupljih na Mediteranu. On ukazuje na trend da apartmani sa cenom od 70 do 100 evra ostaju prazni, dok su hoteli u Rovinju sa cenama od 1.000 do 1.400 evra po noćenju popunjeni do kraja sezone.

Crna Gora

Na Crnogorskom primorju cene su primetno više u odnosu na ranije sezone, ali i dalje niže u poređenju sa Hrvatskom.

Cene u lokalu: Espreso u Budvi košta između 2 i 3,5 evra, dok u ekskluzivnijim objektima dostiže 7 evra. Sokovi su oko 3,5 evra, flaširana voda na plaži od 2 do 3 evra, a kugla sladoleda na šetalištu 2 evra. Kada je reč o hrani, pica staje od 10 do 15 evra, burger oko 9 evra, palačinke sa kremom oko 5 evra, dok kvalitetna porcija ribe košta od 12 evra pa naviše.

Plaža i prevoz: Iznajmljivanje ležaljki u proseku iznosi oko 30 evra. Dnevno parkiranje je oko 15 evra, dok su cene goriva 1,8 evra po litru i za benzin i za dizel. Veliku prašnu podigla je informacija da komplet ležaljki i suncobrana na Kraljevoj plaži i Miločeru dostiže čak 240 evra.

Grčka i Bosna i Hercegovina

Turisti koji biraju Egejsku obalu dobijaju dobar odnos cene i kvaliteta. Pored benzina koji košta oko 2 evra po litru i dnevnog parkinga od u proseku 7 evra, Grčka nudi izbalansiran troškovnik u tavernama i restoranima, gde cene variraju u zavisnosti od toga da li boravite u primorskim turističkim mestima ili u unutrašnjosti.

Ulična hrana i kafa: Souvlaki pita kao omiljena ulična hrana iznosi izmedu 2,50 i 4,00 evra. Espreso ili tradicionalna grčka kafa koštaju od 2,00 do 3,50 evra, dok se frape i freddo espresso kreću između 2,50 i 4,50 evra, piše portal Letovanje Grčka.

Taverne i obroci: Porcija cacikija staje od 3,50 do 5,50 evra, dok je grčka salata (Horiatiki) od 7,00 do 13,00 evra. Tradicionalna musaka košta između 10,00 i 16,00 evra, svinjetina sa roštilja (souvlaki na tanjiru) od 12,00 do 18,00 evra, a porcija hobotnice na roštilju od 14,00 do 22,00 evra. Sveža riba na roštilju (brancin ili orada od oko 300 grama) kreće se od 18,00 do 35,00 evra.

Piće u restoranu: Domaće pivo u flaši od 0,5 l iznosi od 3,00 do 5,00 evra, čaša lokalnog vina je od 4,00 do 8,00 evra, dok flaširana mineralna voda od 0,5 l košta između 0,50 i 1,50 evra.

Ukupan trošak za obrok: Kompletan ručak za dvoje u taverni srednje kategorije - koji obuhvata po jednu porciju mesa ili ribe, salatu, hleb i piće - staje između 35 i 60 evra.

Neum (BiH): Izborio se za titulu šampiona uštede u regionu. Pored najnižih cena goriva (benzin 1,5 evra, dizel 1,7 evra), parking košta 2,5 evra dnevno. Ležaljke se mogu iznajmiti za 15 evra, a cene u restoranima su znatno pristupačnije, pa se pica i burger mogu kupiti za oko 7,5 evra.