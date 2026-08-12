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Dejan Ljevnaić je istaknuti biznismen i menadžer, prepoznatljiv po strateškoj transformaciji i razvoju nekih od najznačajnijih turističkih destinacija na Balkanu.

Iako za sebe često ističe da je pre svega skijaš, iza njega stoji bogata profesionalna i akademska biografija.

Završio je Policijsku akademiju u Beogradu, a potom i specijalističke studije na beogradskom Fakultetu političkih nauka. Svoju karijeru započeo je u državnoj službi, radeći u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije od 1997. do 2008. godine.

Nakon toga pravi ključni zaokret ka turizmu i menadžmentu, kada prelazi u Javno preduzeće "Skijališta Srbije".

Tu je prvo bio angažovan kao savetnik za bezbednost, a kasnije preuzima i funkciju izvršnog direktora.

Tokom njegovog mandata, sprovedena je strateška transformacija tri ključna ski-centra u Srbiji - Kopaonika, Tornika i Stare planine.

Jedan od njegovih najvećih poduhvata u ovom periodu bila je izgradnja čak 17 novih žičara na Kopaoniku, što se smatra jednim od najvećih infrastrukturnih turističkih zahvata na Balkanu.

Preporod Olimpijskog centra Jahorina

Ljevnaić je široj javnosti poznat pre svega po transformaciji Olimpijskog centra Jahorina, na čije je čelo došao 2017. godine.

Kada je preuzeo upravljanje centrom, kompanija je bila opterećena dugom većim od 20 miliona konvertibilnih maraka, dok su prognoze za njen dalji razvoj bile daleko od optimističnih.

U godinama koje su usledile Jahorina je prošla kroz veliku infrastrukturnu i poslovnu transformaciju.

Prihod od prodaje usluga porastao je sa 3,37 miliona na oko 21 milion maraka, dok je Ljevnaić insistirao na promeni dotadašnjeg poslovnog modela - umesto planine koja živi gotovo isključivo tokom nekoliko zimskih meseci, cilj je bio stvaranje turističke destinacije koja posluje 365 dana godišnje.

Foto: Promo

Poseban akcenat stavljen je na razvoj letnje sezone. Uvedene su nove adrenalinske i turističke atrakcije, među kojima i planinski bob, a prihodi tokom leta višestruko su povećani u odnosu na period pre transformacije centra. Pored poslovnih rezultata, inicirao je i društveno odgovorne akcije kao što su "1000 skija" i "1000 kaciga za našu decu", te regionalni projekat "Jedan region - jedno tržište - jedan ski pas“. Zbog svojih zasluga, Ljevnaić je imenovan i za počasnog konzula Srbije u Bosni i Hercegovini.

Paralelno sa promenom turističkog koncepta sprovedena je i velika modernizacija infrastrukture. Tokom Ljevnaićevog mandata izgrađivane su i uređivane desetine kilometara ski-staza, podignute su gondole "Partizan" i "Poljice", a veliki deo skijališta pokriven je sistemom za veštačko osnežavanje.

Jahorina se tako za nekoliko godina od centra sa ozbiljnim finansijskim i infrastrukturnim problemima pretvorila u jednu od najbrže razvijanih planinskih destinacija u regionu.

Ljevnaić je za svoj rad dobio i više priznanja u turističkoj industriji.

Njegova profesionalna biografija obuhvata angažmane na razvoju ski-centara od Kopaonika i Jahorine do međunarodnih turističkih projekata.

O njegovom radu pozitivno su govorili i poznati ljudi iz sveta skijanja, među kojima je nekadašnji jugoslovenski skijaški as Bojan Križaj.

Prelazak u Crnu Goru i aktuelni pritisci

Posle godina provedenih u planinskom turizmu, Ljevnaić je iskustvo preneo na crnogorsko primorje, gde je postao strateški direktor kompleksa "Luštica Bay".

Njegov dolazak trebalo je da doprinese daljem razvoju sadržaja i strateškom pozicioniranju jednog od najvećih turističkih kompleksa na crnogorskoj obali.

Sada, međutim, umesto novih turističkih projekata, govori o odlasku iz kompanije. Posle višenedeljnih optužbi u delu crnogorskih medija i jutrošnjeg pretresa stana u Tivtu u kojem je boravio sa porodicom, Ljevnaić tvrdi da je cilj pritisaka da napusti Crnu Goru.

Pretres je obavljen po nalogu Osnovnog suda u Kotoru, a prema zvaničnom policijskom zapisniku, u stanu nije pronađeno apsolutno ništa sumnjivo. Ljevnaić je izjavio da su ovi pritisci politički motivisani i posledica njegovog odbijanja da se distancira od Srbije, te je najavio ostavku na mesto strateškog direktora "Luštice".