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Kejt iz Holadnije koja putuje svuda po Evropi na ružičastoj vespi prošle nedelje bila je u poseti Crnoj Gori. Na svom Instagram profilu objavljuje zanimljivosti o evropskim gradovima, znamenitostima, lokacijama, ali i o cenama.

Kejt je posetila Sveti Stefan i dve luksuzne plaže - plažu Miločer, poznatu kao i Kraljeva plaža i još jednu na Svetom Stefanu.

Naime, na ove dve plaže morate da izdvojite 200 evra za suncobran i ležaljku. Dok je Miločer bio potpuno prazan, plaža na Svetom Stefanu, kako je objasnila Kejt, u jednom trenutku je bila puna, ali kada je onda došla nije bilo nikoga.

Ona se ipak odlučila za mesto na kojem se naplaćuje 30 evra za ležaljku i suncobran, ali bilo je jako zanimljivo da su na luksuznim plažama cene jako visoke, ali potpuno prazne.

- Ovakve cene nisam videla na Sejšelima i Fiždiju - napisala je Kejt.