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Kamiondžije sa Zapadnog Balkana ponovo upozoravaju na mogućnost blokade teretnog saobraćaja prema Evropskoj uniji. Brisel do isteka postavljenog roka nije ponudio konkretno rešenje za problem profesionalnih vozača, zbog čega su se predstavnici prevoznika Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije sastali u Skoplju kako bi dogovorili zajednički nastup. Ipak, za sada nema odluke ni o konkretnoj meri ni o datumu eventualne blokade.

U središtu spora je pravilo 90 dana boravka u periodu od 180 dana. Prevoznici poručuju da vozači nisu turisti, već ljudi koji rade, dok novi elektronski sistem ulaska i izlaska svaki njihov dan u Šengenu beleži bez prostora za fleksibilnost. Prethodna blokada pokazala je koliko brzo mogu da budu ugroženi izvoz, proizvodnja i snabdevanje, procenjivana šteta za četiri zemlje regiona iznosila je oko 92 miliona evra dnevno.

Da li kamioni ponovo staju na granicama, koliko je vremena ostalo za dogovor i može li Brisel da pronađe rešenje pre nego što ceh plate i prevoznici i građani, za emisiju "Redakcija", govorio je Srđan Tošić, v. d. predsednika Udruženja vozača kamiona "381".

- Što se tiče našeg udruženja, mi nismo bili deo tog sastanka. Bili su prisutni predstavnici prevoznika iz četiri zemlje Zapadnog Balkana. Informacija koju imam jeste da je dat rok do 1. septembra. Međutim, mislim da bespotrebno razvlačimo sa rokovima, jer nama vreme sve više curi, a poslednjih dana ulazimo u sve veće probleme. Ne znam šta znači taj rok i zašto odlažemo rešavanje ovog problema. Ukoliko ne možemo da ga rešimo, treba jasno da znamo da ne možemo i da imamo smernice šta dalje da radimo. Ako možemo, onda treba što pre da pristupimo njegovom rešavanju - rekao je Tošić.

Srđan Tošić, vršilac dužnosti predsednika Udruženja vozača Foto: Kurir Televizija

Brisel ne menja pravilo

Kako je voditeljka podsetila, i ranije je upozoravao da se pregovori vrte u krug i da kamiondžije dobijaju obećanja, ali ne i primenjivo rešenje. Da li je u međuvremenu iz Brisela stigao bilo kakav zvaničan ili nezvaničan signal, i koliko su još spremni da čekaju, odgovorio je:

- Što se Brisela tiče, stigla je jasna poruka da ne žele da menjaju pravilo. Našim predstavnicima je predočeno da pravilo 90/180 trenutno nije u planu da se menja i da ne može da se menja. Zato ne znam zašto i dalje čekamo i nadamo se da će se nešto promeniti.

Voditeljka je podsetila da problem nije u novom pravilu, već u načinu na koji ga sistem EES sada evidentira i primenjuje, a Tošić je za jutarnji program Kurir televizije objasnio kako ograničenje od 90 dana utiče na svakodnevni rad profesionalnih vozača.

- Sam sistem nije nov. Pravilo važi još od potpisivanja Šengenskog sporazuma i godinama je na snazi. Međutim, novi sistem ga dodatno komplikuje, jer se sada primenjuje neujednačeno. Uđete, recimo, u Šengen preko Hrvatske i sistem vam pokaže jedno stanje, a zatim u Mađarskoj dobijete drugačiju informaciju. Zbog toga vozač ne može jasno da zna koliko mu je dana preostalo za rad. Ulazi u apsurdnu situaciju da zavisi od toga ko će mu reći da li može ili ne može da uđe, bez jasnog objašnjenja na osnovu čega je takva odluka doneta. Zbog toga ljudi ostaju bez posla i plate.

Foto: AP/Ilustracija

- Ne možete da organizujete put ako ne znate koliko vam je dana ostalo. Imamo vozače koji su, recimo, posle mesec dana provedenih kod kuće ponovo izašli iz Šengena, a prilikom ulaska dobili informaciju da imaju više dana nego kada su ga napustili. Zamislite tu situaciju. Kako da planirate posao i na osnovu čega da radite? Mi kao udruženje još nismo doneli nikakvu odluku o protestima ili drugim merama. Čekali smo da vidimo da li će neko od institucija države i naših poslodavaca da nas zaštiti i pomogne nam. Međutim, kada uputimo kritiku i kažemo da problem treba rešavati, budemo isključeni iz daljih dogovora i razgovora. Nismo bili na tom sastanku, nismo ni pozvani, a država nas je isključila i iz krizne radne grupe. Nisu nas pozvali jer smo kritikovali nerad po ovom pitanju - za Kurir televiziju, rekao je Tošić.

01:40 Brisel prelomio: pravilo 90/180 se ne menja! Prevoznici upozoravaju da više nemaju vremena za čekanje: "Vozači ostaju bez posla i plate" Izvor: Kurir televizija

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