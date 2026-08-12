Slušaj vest

Ukoliko do 1. septembra vozači kamiona iz Srbije i regiona Zapadnog Balkana ne dobiju pozitivno rešenja u vezi sa boravkom vozača u Šengen zoni, uslediće blokada svih graničnih prelaza ka Evropskoj uniji, odlučeno je na juče na regionalnom sastanku transportnih preduzeća u Skoplju.

Problem je nastao uvođenjem sistema EES, koji vozačima ograničava boravak u EU maksimalno 90 dana, čime im je praktično onemogućeno da rade svoj posao.

Sastanak u Evropskoj komisiji

Kako za Kurir Biznis tvrdi Neđo Mandić, predsednik Udruženja za međunarodni transport Srbije, rešeni su da ovog puta ne odustanu od blokade granica dok ne dobiju pozitivno rešenje od Evropske komisije u vezi sa ovim problemom.

- Trebalo bi sutra da dobijemo termin za sastanak u Evropskoj komisiji u Briselu na kome ćemo, u skladu sa odlukama naših upravnih odbora, tražiti tri stvari. Prva je da prelazno rešenje bude da se vozačima broje sati, a ne dani provedeni u EU, zatim da od tog momenta bude nulovanje, tj. da se krene sa brojanjem od nule, i treće je da se odredi rok za definitivno rešenje problema - kaže Mandić.

Različite brojke na granici Koliko je haotična situacija na terenu, najbolje ilustruje slučaj vozača koji je pre nekoliko dana krenuo da preveze robu do Španije. - Na prelazu Tovarnik na hrvatskoj granici su mu rekli da ne može da uđe jer je navodno prekoračio broj dozvoljenih dana boravka u Šengenu. Njega je njegov poslodavac kolima odvezao do drugog kamiona u Mađarsku, koji je on odvezao u Španiju i vratio se preko Hrvatske, ali 30 kilometara dalje na graničnom prelazu na Bajakovu na izlasku, iako je dobio papir da mu je zabranjen ulazak u Šengen, rekli su mu da ima još 25 dozvoljenih dana. Sad vi meni recite da li je to normalno? - kazao je Tošić.

Prema njegovim rečima, ukoliko ne bude dobrog prelaznog rešenja i roka za konačno rešenje, stupiće u štajk.

- Ako se do 1. septembra ne nađe pozitivno rešenje, tada ćemo odrediti datum početka štrajka koji će trajati do konačnog pozitivnog rešenja našeg problema. Ovog puta ćemo biti uporni i nećemo prekinuti blokadu granica na osnovu obećanja, već ćemo čekati definitivno rešenje. Blokiraćamo granične prelaze, ali postoje još neke stvari o kojima razmišljamo da ih preduzmemo - ističe Mandić.

Pukao sistem

Da je i vozačima kamiona dogorelo do nokata, potvrđuje za naš list Srđan Tošić, predsednik udruženja vozača "381". Sistem kojim se prati ulazak i izlazak vozača sa teritorije Šengena ne funkciniše još od polovine jula.

- Sada imate sistem koji na svakoj granici različito pokazuje i vozačima više niko ne može pouzdano i precizno da kaže koliko još imaju dana za boravak u EU. Lično sam vodio evidenciju i do 11. jula se sve slagalo. Tog dana sam napustio EU sa preostala 44 dana, koliko je pisalo na displeju hrvatskog policajca. Nekoliko dana kasnije, kada sam ponovo ulazio na prostor Šengena, ispostavilo se da imam samo još šest dana. Kad sam pitao policajca na hrvatskoj granici šta se desilo i gde mi je "nestalo" 38 dana, on mi je rekao da je sistem pukao i da to ništa više ne valja - ispričao je Tošić.

Foto: Privatna arhiva

Privođenje na granici

Od polovine jula više srpskih vozača je vraćano sa graničnih prelaza, a neprijatnu situaciju pre nekoliko dana iskusio je i Srđan Tošić.

- Carinici nas uglavnom upućuju da pratimo aplikaciju EU, koja je navodno merodavna, ali ona ne radi kako valja. Kada sam krenuo na put, aplikacija je pokazivala da imam još 16 dana dozvoljenog boravka u EU, ali kad sam došao na granični prelaz Bajakovo sa Hrvatskom, prilikom provere ispostavlja se da nemam ni jedan jedini dan, pa me je policajac uputio da se vratim nazad. Jedan policajac kaže jedno, drugi drugo, na granici treće, aplikacija pokazuje četvrto... Na kraju mi je rekao da će mi dati tri dana u Šengenu i tad mi je pala "roletna". Rekao sam mu da nisam došao na pijacu da se cenjkam, već da radim svoj posao - kazao je Tošić i dodao da je to bio okidač za njegovo privođenje na granici, gde su ga tri sata isleđivali kao da je kriminalac, uzimali mu telefon i na kraju ga pustili da uđe u EU.