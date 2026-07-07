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Kriza radne snage u Nemačkoj preti da se značajno zaoštri i postane još osetnija u svakodnevnici, upozoravaju eksperti Centra za kompetentnost kvalifikovane radne snage (Kofa) Instituta za nemačku privredu (IW).

U narednih 10-15 godina, penzionisaće se oko 4,6 miliona stručnih radnika, a više od 3,6 miliona njih radi u sektorima sa već izraženim deficitom radne snage, na primer u transportu.

- Dve petine svih vozača autobusa i tramvaja ima najmanje 55 godina, i više od 60.000 njih otići će u penziju do 2041. Pritom, u javnom prevozu već ima otkazanih polazaka jer nema dovoljno vozača - rekao je autor studije Jurek Tideman.

- Ako mnogo vozača ode u penziju, a ne dođe dovoljno novih, takvi ispadi mogu da učestaju, a to može da uspori tranziciju ka održivoj mobilnosti - upozorio je.

Glavni problem su demografske promene. Generacija bejbi bumera sada postepeno odlazi u penziju, a znatno je brojnija od generacija koje tek izlaze na tržište rada.

Vozač kamiona Foto: Myron Standret / Alamy / Profimedia

Na primer, generacija 1964. je dvostruko brojnija od one rođene 2024.

- Preti sve širi deficit i vozača kamiona. U narednih 10 do 15 godina, u penziju će otići njih oko 200.000 - ukazao je Tideman.

Nije mnogo bolje ni u građevinskom sektoru, gde 41 odsto stručnjaka za nadzor u visokogradnji već ima najmanje 55 godina, a za upravo taj posao već danas je nepopunjeno više od 1.200 otvorenih radnih mesta.

Ako se deficit pooštri, to će dodatno da optereti lance snabdevanja i građevinske projekte. Eksperti Kofa, čiji je matični IW blizak poslodavcima, predlažu duže zadržavanje starijih radnika na poslu.

To podrazumeva prilagođavanje radnih mesta starijima, fleksibilne modele radnog vremena, više resursa za zdravlje na radnom mestu i prenos znanja u timovima mešovite starosne strukture.

- Poslodavci ne bi trebalo da reaguju tek kada im radnici dođu na prag penzionisanja - rekao je Tideman.