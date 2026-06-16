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Odlazak takozvane baby boomer generacije u penziju pogodiće nemačku privredu teže nego što se do sada pretpostavljalo, objavio je Institut nemačke privrede (IW) iz Kelna.

- Do 2036. godine broj radno sposobnih građana Nemačke smanjiće se za 4,3 miliona - saopštio je Institut nemačke privrede (IW).

Još pre dve godine, IW je procenjivao da će se broj osoba koje su na raspolaganju tržištu rada smanjiti za tri miliona.

Iz instituta navode da, pored odlaska brojno snažne generacije "bejbi bumera" u penziju u narednim godinama, na smanjenje radno sposobnog stanovništva utiče i brži pad ukupnog broja stanovnika od očekivanog.

- Do 2040. godine broj stanovnika pašće na ispod 82 miliona - stoji u saopštenju. Godišnje se u ovoj zemlji rodi 350.000 ljudi manje nego što umre.

Do sada je pojačano doseljavanje neutralisalo ovaj prirodni pad broja stanovnika. Međutim, nakon uvođenja mera za sprečavanje neregulisane migracije, broj useljenika je znatno opao.

- Nemačka se ne nalazi pred snažnim demografskim promenama, već je uveliko usred tog procesa - rekao je Holger Šefer (Holger Schaefer) iz IW-a.

Manje migranata, ugroženi socijalni sistemi

Procenjuje se da generacija "bejbi bumera", rođenih između 1954. i 1969. godine, broji oko 20 miliona stanovnika. Svi oni će do 2036. godine dostići starosnu granicu za odlazak u penziju.

- Već u narednim godinama tržištu rada će nedostajati radna snaga koja bi brinula o održavanju blagostanja i socijalnih sistema - upozorava Šefer.

Prema mišljenju stručnjaka iz IW-a, ovaj negativni proces bi se mogao ublažiti na dva načina:

Kasnijim odlaskom zaposlenih u penziju,

Ciljanim useljavanjem stručne radne snage.

Dosadašnje državne mere za bolje usmeravanje imigracije su, doduše, smanjile priliv neregulisnih migranata, odnosno izbeglica i tražilaca azila, ali istovremeno nisu povećale obim doseljavanja preko potrebne stručne radne snage.