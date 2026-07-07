Gajenje matičnjaka predstavlja isplativo ulaganje jer je reč o višegodišnjoj biljci koja na istom zemljištu može opstati i do 10 godina
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Ova biljka donosi 3.000 evra po hektaru: Ulaganja mala, jednom posadite i zgrćete pare narednih 10 godina
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Za uzgoj ove biljke nisu potrebne velike investicije, nije komplikovana za gajenje, a donosi dobru zaradu čak 10 godina sa istog zasada, pa bi mnogi koji razmišljaju u šta da ulože višak novca, možda mogli o njoj da razmisle.
1. Ekonomska računica po hektaru
Finansijski pokazatelji pokazuju da uzgoj ove lekovite biljke može doneti stabilnu zaradu:
- Početna ulaganja (1. godina): Oko 1.200 evri za pripremu zemljišta, đubrivo i rasad.
- Ostvareni prinos: U prvoj godini oko 1,5 tona, dok u punoj rodnosti (od druge godine) prinos raste na 2 do 3 tone suve mase.
- Čista zarada: U prvoj godini je simbolična (~300 evra), dok se od druge godine kreće u rasponu od 2.000 evra do preko 3.100 evra čiste dobiti po hektaru.
2. Osnovni uslovi za uzgoj
Da bi biljka dala etarsko ulje vrhunskog kvaliteta i maksimalan prinos, potrebno je obezbediti sledeće uslove:
- Nadmorska visina: Ispod 1.000 metara nadmorske visine.
- Zemljište: Plodno i umereno vlažno zemljište, bogato humusom, sa dobrom drenažom.
- Klima: Umereno-kontinentalna klima sa više od 600 mm padavina godišnje.
Matičnjak Foto: Shutter
3. Način sadnje i priprema
Direktna setva na otvorenom se ne preporučuje jer je seme izuzetno sitno i klija oko 3 nedelje. U praksi se koriste dve metode:
- Proizvodnja rasada: Seme se seje u hladne leje, a u proleće (mart/april) ili jesen rasađuje na stalno mesto, na razmak 50-70 cm između redova i 30-40 cm u redu.
- Deljenje busena: Korenov sistem starijeg matičnjaka se deli na manje delove koji se direktno pojedinačno sade.
4. Mere nege i berba
- Zalivanje: Neophodno je redovno zalivanje, posebno u prvoj godini nakon sadnje i u periodima suše.
- Prihrana: Unošenje stajnjaka u jesen i redovno uklanjanje korova povećavaju prinos.
- Berba: Kosi se dva do tri puta godišnje (u zavisnosti od klime), neposredno pred cvetanje. Kosi se na visini od oko 10 cm od zemlje, a potom odmah suši u hladu ili u sušarama na temperaturi do 40 °C.
5. Plasman proizvoda
Proizvođači lekovitog bilja sigurniji profit ostvaruju kroz:
- Prodaju otkupljivačima u rinfuzi u suvom stanju (cena osušene herbe se kreće između 250 i 1.200 RSD/kg).
- Uzgoj organskog matičnjaka, gde su otkupne cene znatno više.
- Direktnu prodaju sušenog lišća u pakovanjima putem biljnih apoteka ili specijalizovanih prodavnica.
Kurir Biznis/Kamatica
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