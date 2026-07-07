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Za uzgoj ove biljke nisu potrebne velike investicije, nije komplikovana za gajenje, a donosi dobru zaradu čak 10 godina sa istog zasada, pa bi mnogi koji razmišljaju u šta da ulože višak novca, možda mogli o njoj da razmisle.  

1. Ekonomska računica po hektaru

Finansijski pokazatelji pokazuju da uzgoj ove lekovite biljke može doneti stabilnu zaradu:

  • Početna ulaganja (1. godina): Oko 1.200 evri za pripremu zemljišta, đubrivo i rasad.
  • Ostvareni prinos: U prvoj godini oko 1,5 tona, dok u punoj rodnosti (od druge godine) prinos raste na 2 do 3 tone suve mase.
  • Čista zarada: U prvoj godini je simbolična (~300 evra), dok se od druge godine kreće u rasponu od 2.000 evra do preko 3.100 evra čiste dobiti po hektaru.

2. Osnovni uslovi za uzgoj

Da bi biljka dala etarsko ulje vrhunskog kvaliteta i maksimalan prinos, potrebno je obezbediti sledeće uslove:

  • Nadmorska visina: Ispod 1.000 metara nadmorske visine.
  • Zemljište: Plodno i umereno vlažno zemljište, bogato humusom, sa dobrom drenažom.
  • Klima: Umereno-kontinentalna klima sa više od 600 mm padavina godišnje.
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Matičnjak Foto: Shutter

3. Način sadnje i priprema

Direktna setva na otvorenom se ne preporučuje jer je seme izuzetno sitno i klija oko 3 nedelje. U praksi se koriste dve metode:

  • Proizvodnja rasada: Seme se seje u hladne leje, a u proleće (mart/april) ili jesen rasađuje na stalno mesto, na razmak 50-70 cm između redova i 30-40 cm u redu.
  • Deljenje busena: Korenov sistem starijeg matičnjaka se deli na manje delove koji se direktno pojedinačno sade.

4. Mere nege i berba

  • Zalivanje: Neophodno je redovno zalivanje, posebno u prvoj godini nakon sadnje i u periodima suše.
  • Prihrana: Unošenje stajnjaka u jesen i redovno uklanjanje korova povećavaju prinos.
  • Berba: Kosi se dva do tri puta godišnje (u zavisnosti od klime), neposredno pred cvetanje. Kosi se na visini od oko 10 cm od zemlje, a potom odmah suši u hladu ili u sušarama na temperaturi do 40 °C.

5. Plasman proizvoda

Proizvođači lekovitog bilja sigurniji profit ostvaruju kroz:

  • Prodaju otkupljivačima u rinfuzi u suvom stanju (cena osušene herbe se kreće između 250 i 1.200 RSD/kg).
  • Uzgoj organskog matičnjaka, gde su otkupne cene znatno više.
  • Direktnu prodaju sušenog lišća u pakovanjima putem biljnih apoteka ili specijalizovanih prodavnica.

Kurir Biznis/Kamatica

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