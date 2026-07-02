Cene lubenica se kreću od 50 do 100 dinara po kilogramu

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Proizvodnja lubenica u Srbiji poslednjih godina beleži stabilan rast, uz solidne prinose i relativno sigurno tržište. Ukupni prinosi bostana dostižu više od 180.000 tona godišnje, dok se prosečan prinos kreće oko 35 tona po hektaru, što je više nego prethodnih godina.

Kada je reč o lubenicama, proizvođači najčešće mogu da računaju na 30 do 40 tona po hektaru. Ipak, uz primenu savremenih tehnologija, poput proizvodnje na foliji i sistema za navodnjavanje, prinosi mogu biti znatno veći, pa čak i udvostručeni.

Berba lubenica traje oko mesec dana, što proizvođačima ostavlja kratak, ali intenzivan period za plasman robe. Cene na kvantaškim pijacama kreću se od 30 do 60 dinara po kilogramu, zbog čega isplativost proizvodnje u velikoj meri zavisi od prinosa, ulaganja i organizacije prodaje.

Mini lubenice sve zanimljivije tržištu

Poseban segment predstavljaju mini lubenice, koje postižu znatno višu cenu, od 120 dinara po kilogramu i naviše. Njihova proizvodnja donosi manje prinose i veće troškove, pre svega zbog intenzivnijeg rada, ali viša tržišna vrednost može da nadoknadi ta ulaganja ukoliko proizvođač ima obezbeđen plasman.

Iskustva sa terena pokazuju da lubenica ne donosi uvek visoku zaradu, naročito u tradicionalnoj proizvodnji. Ključ isplativosti je u kombinaciji dobrih prinosa, primene savremene tehnologije i sigurnog tržišta. Bez unapred obezbeđenih kupaca i dobre organizacije prodaje, proizvodnja može biti rizična, čak i kada su prinosi solidni.