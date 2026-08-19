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Prosečna cena stana u Zrenjaninu u prvom kvartalu ove godine iznosila je 1.222 evra po kvadratnom metru, objavio je Republički geodetski zavod (RGZ).

Prema podacima RGZ, objavljenim u izveštaju o stanju na tržištu nepokretnosti u Srbiji u prvom kvartalu 2026. godine, u Zrenjaninu je u tom periodu sklopljeno 120 kupoprodajnih ugovora.

Prodat je 81 stariji stan i 39 u novogradnji. Prosečna cena postojećih stanova u ovom banatskom gradu iznosila je 1.133 evra po kvadratnom metru, dok je kvadrat novoizgrađenih stanova u proseku koštao 1.407 evra.

Kada je reč o Vojvodini, prosečna cena stanova bila je veća u Novom Sadu, Pančevu, Subotici i Sremskoj Mitrovici, a manja u Vršcu, Somboru i Kikindi.

Statistika cena stanova utvrđena je na osnovu obrade podataka iz ugovora o kupoprodaji nepokretnosti zaključenih u prvom kvartalu ove godine, u kojima je evidentiran promet stanova. Obradom su obuhvaćeni ugovori koji predstavljaju pravne poslove: kupoprodaja za postojeće stanove (ranije „starogradnja“) i kupovina od investitora za novoizgrađene stanove (ranije „novogradnja“).