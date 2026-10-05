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Evropske destinacije ostvarile su visoke rezultate na novoj globalnoj rang-listi za penzionere, sa šest zemalja među prvih deset, dok ljudi koji razmišljaju o penzionisanju u inostranstvu odmeravaju više poreze u odnosu na kvalitet života.

Urugvaj je zauzeo prvo mesto na novoj globalnoj rang-listi za penzionere, pretekavši prošlogodišnjeg lidera, Portugal. Ipak, Evropa je i dalje najzastupljeniji region, sa šest zemalja među prvih deset. Amerika ima tri mesta, dok je Mauricijus na drugom mestu.

Global Citizen Solutions indeks penzionisanja za 2026. godinu upoređuje 46 programa boravka za penzionere i osobe sa pasivnim prihodima. Ocenjuju se kvalitet života, sloboda putovanja i mogućnosti dobijanja državljanstva, porezi, procedure prijavljivanja i troškovi.

Urugvaj je na vrhu zahvaljujući dobrim rezultatima u svih pet kategorija, dok Mauricijus kombinuje povoljno oporezivanje sa dobrim rezultatima u drugim oblastima. Razlika između prvog i desetog mesta manja je od četiri boda, piše Juronjuz.

Koje su destinacije najbolje za penzionere?

Kvalitet života ima najveću težinu u indeksu, a slede mobilnost i državljanstvo, zatim porezi, procedure prijavljivanja i troškovi.

Evropa ostvaruje dobre rezultate u pogledu kvaliteta života i mobilnosti, ali slabije kada je reč o porezima. Španija, Portugal, Letonija, Andora, Italija i Grčka našle su se među prvih deset.

Španija je najbolje rangirana evropska zemlja za život u penziji u inostranstvu. Proces prijavljivanja traje do osam meseci. Međutim, Španija je na poslednjem, 46. mestu po pitanju poreza.

Portugal je drugi u Evropi i peti na svetu. Zemlja je pala sa prvog mesta iz 2025. godine nakon povećanja broja godina potrebnih za dobijanje državljanstva sa pet na deset godina za većinu podnosilaca zahteva koji nisu državljani EU.

Portugal ima zahtev za prihodom od 920 evra mesečno i visoku ocenu za mobilnost, ali obrada zahteva može trajati do dve godine.

Letonija je treća u Evropi, uz vreme obrade od dva do četiri meseca i jedan od najnižih troškova programa.

Andora je treća u svetu po kvalitetu života i nudi porez na dohodak ograničen na 10%, bez poreza na imovinu i nasledstvo. Istovremeno, njen program je najskuplji u celom indeksu, uz zahtev za lokalnom investicijom od milion evra.

Italija i Grčka zauzimaju prvo i drugo mesto u svetu po mobilnosti i državljanstvu. Grčka ima zahtev za mesečnim prihodom od 3.500 evra.

Koliki prihod je potreban?

Mesečni zahtevi za prihod značajno se razlikuju - od manje od 600 evra u Nikaragvi do više od 9.000 evra u Bahreinu.

U Evropi bi na Kipru mogao biti dovoljan mesečni prihod manji od 800 evra, dok je u Andori potrebno više od 4.500 evra. U nekim zemljama se, pored prihoda, zahtevaju i štednja, depoziti, investicije ili druga početna plaćanja.

Koliko brzo se može dobiti pasoš?

Prema izveštaju, 24 programa omogućavaju naturalizaciju u roku od pet godina, a 17 u roku od šest do deset godina. U Andori je potrebno 20 godina.

Malta, Ujedinjeni Arapski Emirati, Irska i Bahrein nemaju standardni put do državljanstva putem viza za penzionere ili osobe sa pasivnim prihodima.

Najkraći rokovi su u Južnoj Americi: oko dve godine u Argentini i približno tri godine u Urugvaju, Paragvaju i nekim drugim zemljama.

Međutim, 11 zemalja, uključujući Austriju, Andoru, Ujedinjene Arapske Emirate i Maleziju, ne dozvoljavaju dvojno državljanstvo. U tim slučajevima podnosioci zahteva mogu biti primorani da se odreknu prvobitnog državljanstva.