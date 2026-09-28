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Odlazak u penziju nekada je podrazumevao miran život i eventualno čuvanje unuka, a danas je to "zlatno doba" koje podrazumeva aktivan život, pa zašto da ne i nastavak poslovnog angažovanja iako su formalno u penziji.

U zavisnosti od godina i zdravstvenog stanja većina penzionera bira poslove koji su im bliski, a razlog nije uvek dodatna zarada. Ne postoji tačan podatak koliko je penzionera radno angažovano u našoj zemlji, ali se u javnosti pominje cifra od 350.000 ljudi koji zvanično rade uz penziju.

Srebrna ekonomija

Podaci govore da sve više evropskih zemalja se oslanja na penzinere, pa se već ustalio čak i termin "srebrna ekonomija" koji slikovito objašnjava važnost penzionerskog rada.

Kako za Biznis Kurir objašnjava Jelena Jevtović iz Unije poslodavaca Srbije ne postoji neka zvanična lista poslova na kojima se najčešće angažuju penzioneri.

- Uglavnom oni ostaju na poslovima na kojima su već radili pre odlaska u penziju ili popunjavaju deficitarna radna mesta kao što su vozači autobusa, obezbeđenje po firmama ili rade u supermarketima. Svaki poslodavac uradiće sve što je u njegovoj moći da zadrži kvalitetnog radnika bez obzira da li on ima 65 ili 25 godina - rekla je naša sagovornica.

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Nekada, kako objašnjava Jevtovićeva, upravo penzionri čak imaju prednost ukoliko se angažuju za specifično radno mesto u kome već imaju veliko iskustvo.

- Penzioneri, posebno oni koji ostaju na mestima na kojima su nekad radili su ponekad bolja opcija za poslodavce. Ne zahtevaju obuku, znaju kako firma funkcioniše, imaju veliko radno iskustvo, pa im je lakše da se uklope u postojeći sistem firme nego neko ko je praktično početnik i kome je potreban mentor, najčešće zaposleni, da bi se obučio i uhodao u posao - dodala je ona.

Gubitak rutine Kako upozoravaju stručnjaci odlaskom u penziju nestaje svakodnevna rutina: ustajanje, spremanje, odlazak na posao, razgovori sa kolegama, osećaj da je čovek potreban nekome. Gibitak rutine koja je trajala 40 godina nije lako i čovek odjednom shvata da mi nešto fali, počinje da se zatvara, što za posledicu može da dovede čak i do nekih depresivnih stanja. Zato sve više penzionera, posebno onih koji nemaju obaveze prema unučićima ili su oni odrasli, oslučuju da rde još koju godinu kako bi zadržali rutinu i osećja da su nekome potrebni.

Penzioneri, preciznije korisnici starosne penzije, mogu da radi po ugovoru o radu na određeno i neodređeno vreme, ali i po autorskom ugovoru, honorarno, da bude angažovan za određeni posao...

- Ukoliko su prijavljeni i poslodavac ispunjava sve svoje obaveze prema državi, u smislu poreza i doprinosa, penzioner posle godinu dana takvog rada može da traži da mu se revidira penzija. Poslodavci sada imaju toliko problema da zaposle kvalitetan kadar da lična karta i godine radnika više nisu presudne prilikom zapošljavanja. Presudno je da li neko ima kvalifikacije koje su tom poslodavcu potrebne - istakla je Jelena Jevtović.

Šta kažu penzioneri?

Gledano iz ugla penzionera, odlazak na posao i nakon zvaničnog završetka radnog veka, može biti motivisano raznim razlozima. Slađana Plavišić, predsednik Opštinskog uduženja penzionera Stari grad ističe da dodatna zarada, jeste jedan od motiva, ali ne i presudan za poslovni angažman ljudi i nakon odlaska u penziju.

- Rade oni kojima treba i koji su zdravstveno sposobni da nastave sa radom. Znam dosta penzionerki koje rade sezonske poslove, beru jagode, maline i drugo voće i povrće kako bi dopunile kućni budžet ili zato što imaju malu penziju. Pored njih imate i posebnu kategoriju "mladih penzionera" od kojih mahom većina rade. To su ljudi koji su imali beneficirani radni staž radeći u policiji ili vojsci, pa u penziju odlaze mnogo ranije od ostalih i nisu toliko potrošeni kao drugi radnici iz privrede - rekla je ona.

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Prema njenim rečima penzioneri su najčešće angažovani na poslovima vozača u gradskom prevozu ili kao obezbeđenje, a ima i onih koji rade iako imaju solidne penzije.

- Ovi koji imaju veće penzije oni neće da budu kući, imaju dovoljno energije, malo beže od kuće i vole da i dalje budu neko i nešto. Svako ima neki svoj razlog zašto nastavlja da radi i nakon odlaska u penziju. Znam, recimo, da bivše vojnike koji su nekad radili u auto jedinicima rado uzimaju kao vozače u gradski prevoz. Oni su disciplinovaniji i kvalifikovaniji od drugih - dodala je naša sagovornica.

Starosna penzija najmanje ograničenja Korisnik starosne penzije može ponovo da se zaposli, radi po ugovoru ili bude samostalni preduzetnik i istovremeno prima penziju. Ako radi najmanje 12 meseci, ima pravo da traži ponovni obračun penzije, što može povećati njen iznos. Tokom rada plaćaju se doprinosi za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

Bilo kako bilo, penzioneri u savremenom svetu imaju svoje mesto bez obzira da li je u pitanju potreba za dodatnim prihodom ili jednostavno ne žele da im se život preko noći promeni i nestane svakodnevica koju su gradili decenijama.