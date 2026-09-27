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Kupovina polovnih guma preko oglasa postala je uobičajena praksa u Srbiji, gde mnogi vozači u tome vide priliku za ozbiljnu uštedu. Na prvi pogled, ponuda deluje primamljivo, duboka šara, poznati brend i cena koja je tri do četiri puta niža nego u prodavnici. Međutim, vulkanizeri i stručnjaci za bezbednost saobraćaja upozoravaju da dubina šare može da zavara.

Postoji jedan ključni detalj utisnut na boku svake gume koji većina kupaca previdi, a koji direktno otkriva da li kupujete siguran pneumatik ili tempiranu bombu na točkovima.

Šta predstavlja DOT oznaka i kako se čita?

Reč je o takozvanoj DOT oznaci (Department of Transportation), tačnije o četvorocifrenom broju koji je utisnut u ovalnom polju na bočnom zidu gume. Ova oznaka predstavlja predstavlja tačan datum njegove proizvodnje.

Čitanje ovog broja je izuzetno jednostavno:

Prve dve cifre označavaju nedelju u godini u kojoj je guma proizvedena.

Druge dve cifre označavaju godinu proizvodnje.

Ako na boku gume piše 1520, to znači da je ta guma proizvedena u 15. nedelji 2020. godine (sredina aprila 2020). Ukoliko vidite trocifreni broj, reč je o gumi proizvedenoj pre 2000. godine, što je jasan znak da taj pneumatik treba zaobići u širokom luku.

Foto: Shutterstock

Zašto je starost gume opasnija od potrošene šare?

Guma je složen hemijski proizvod sastavljen od kaučuka, čelika i raznih aditiva. Čak i ako auto stoji u garaži i guma uopšte ne prelazi kilometre, hemikalije u njoj protokom vremena gube svoja svojstva pod uticajem kiseonika, vlage, UV zračenja i temperaturnih oscilacija.

Ovaj proces se u narodu zove starenje gume.

Stara guma postaje plastična i tvrda. Zbog toga gubi sposobnost da prijanja za asfalt, što drastično produžava zaustavni put pri kočenju.

Takođe, tvrda guma na kiši deluje kao da vozite po ledu. Duboka šara ne pomaže ako sama smesa nema sposobnost trenja.

Starenjem se u strukturi gume stvaraju nevidljive mikropukotine. Pri većim brzinama na autoputu ili u letnjim mesecima, starena guma je sklonija pucanju u vožnji.

Koliko stara guma je prestara?

Zvanične preporuke vodećih svetskih proizvođača guma nalažu sledeća pravila:

Do 5 godina starosti: Guma se smatra potpuno novom i zadržava maksimalne performanse (pod uslovom da je pravilno skladištena).

Od 5 do 8 godina: Guma ulazi u zonu gde počinje da gubi elastičnost. Može se koristiti uz povećan oprez i redovne kontrole.

Preko 8 do 10 godina: Guma je zrela za zamenu, bez obzira na to koliko milimetara šare ima.

Preko 10 godina: Guma se smatra nepouzdanom i nebezbednom za upotrebu.

Kada kupujete polovne gume, zlatno pravilo je da ne kupujete pneumatike starije od 4 do 5 godina. Sve preko toga je rizik koji se ne isplati.

Foto: gualtiero boffi / Alamy / Alamy / Profimedia

Na šta još obavezno obratiti pažnju pri kupovini sa oglasa?

Pored DOT oznake, pre nego što prodavcu predate novac, detaljno pregledajte neravnomerno trošenje šare. Ako je guma sa jedne strane duboka 6 mm, a sa druge 3 mm, to je znak da je vožena na vozilu sa lošom reglvažom trapa ili oštećenim amortizerima.

Bilo kakvo ispupčenje na bočnom zidu znači da su unutrašnje čelične niti pokidane. Ovakva guma je izuzetno opasna i može da pukne u svakom trenutku.

Pregledajte unutrašnjost gume. Višestruko krpljene gume ili oštećenja na samom boku koja su vulkanizirana predstavljaju trajni bezbednosni rizik.

Ako su gume držane na suncu, kiši ili pored kiselina i ulja, guma će promeniti boju u sivkastu i imaće vidljivu mrežu sitnih pukotina duž celog gazećeg sloja.

Polovna guma poznatog brenda starosti do 3-4 godine može biti pametna kupovina. Međutim, kupovina gume starije od 7-8 godina, bez obzira na duboku šaru, predstavlja direktno ugrožavanje vaše i tuđe bezbednosti na putu.