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Zdravko Milisavljević rođen je i odrastao u okolini Štutgarta. Iako je ceo proveo u Nemačkoj odlično govori srpski jezik, voli i poštuje srpske običaje, a ljubav prema Srbiji preneo je i na svoje četvoro dece.

Ljubav sa suprugom donela mu je i poznatstvo i prijateljstvo Darkom Rakitom, rodom iz Futoga koji, takođe, živi i radi u Štutgartu. Vremenom je njihovo prijateljstvo preraslo u kumstvo, pa su u julu 2023. pokrenuli zajednički biznis, odnosno proizvodnju piva. Na Bogojavljanje 19. januara 2024. prve flaše piva sa etiketom "Kum" su sišle sa proizvodne trake.

- Naše supruge su ceo život bile bliske prijateljice, kasnije i kume, pa se vremenom razvilo prijateljstvo između naših porodica koje je preraslo u kumstvo. Ja sam krstio njihovu decu, a Darko moju. Obojica smo veliki ljubitelji piva i želeli smo da napravimo klasično, kvalitetno nemačko pivo, ali po našem ukusu. Tako se rodila ideja za zajednički biznis - ispričao je Zdravko.

Strog zakon za pivo

Nemačka se smatra kolevkom piva, zahvaljujući čuvenom Bavarskom zakonu o čistoti piva (Reinheitsgebot) iz 1516. godine, kojim je propisao da se pivo sme praviti isključivo od vode, ječma i hmelja. Taj zakon važi i danas.

- Ja sam pivopija, volim naravno i rakicu kad s dođem u Srbiju, ali pivo je uvek moj prvi izbor. Razgovarajući sa kumom jednom prilikom došli smo do zaključka da je život suviše kratak da bismo pili loše pivo, pa sam mu predložio da napravimo naše pivo. Ime "Kum" nismo odabrali slučajno, svako sa Balkana zna ko je kum i poneti tom emocijom krenuli smo u proizvodnju - dodao je Zdravko.

Srpski smo pričali kod kuće Zdravkov otac rodom je sa severa Kosova iz sela Srbovca, dok je majka poreklom iz Lovćenca. Njegov otac je u Nemačku otišao početkom sedamdesetih godina prošlog veka na nagovor brata. Na odmoru je upoznao Zdravkovu majku, venčali su se i osnovali porodicu. - Tata nas je kao decu stalno terao da govorimo srpski kod kuće, a ja to sada praktikujem sa svojom decom. Išao sam, naravno, kao dete i u srpsku dopunsku školu u Nemačkoj gde sam učio jezik, čitanje i pisanje, istoriju naše zemlje - otkriva Zdravko.

Foto: Privatna arhiva

Prema njegovim rečima nisu želeli da prave kraft pivo već su od starta znali šta žele - nemački kvalitet, ali po sopstvenom ukus. Pivo proizvode u lokalnoj pivari u Štutgartu, ali su ukus sami birali.

- Nisam stručnjak, ali smo kum i ja tačno znali šta hoćemo. Rekao sam da želim pitko pivo, da ne bude gorko, da mogu da ga piju i ženu, da mogu iz cuga da ga popijem flašu piva sa uživanjem. Pivara je po našim instrukcijama napravila dva, tri uzorka koje smo isprobavali. Nešto smo dodali, nešto oduzeli i tako je nastala receptura za naše pivo - ispričao je naš sagovorinik.

Nemci lome jezik zbog imena Zdravko ima tipično srpsko ime, ali priznaje da mu se ne sviđa, zvuči grubo i Nemci nikad nisu mogli da ga izgovore, pa lome jezik. - Pitao sam majku zašto mi je dala tako ružno ime, a ona mi je rekla da se bojala da neću biti zdrav kad se rodio, pa mi je dala ime Zdravko kako bih ceo život bio zdrav. Zato sam ja svojoj deci dao kratka, internacionalna imena koja mogu bez problema da izgovore i Nemci i Srbi, da nemaju probleme kao što sam imao ja. Imam četvoro dece tri ćerke i sina - kazao je uz osmeh Zdravko.

Foto: Privatna arhiva

Pivo "Kum" je vrlo brzo osvojilo tržište i postalo izuzetno traženo među ljudima sa Balkana.

- Prošle godine smo proizveli i prodali 28.000 litara što je još jedna potvrda kvaliteta našeg piva. Ne treba zaboraviti da je Namačka zemlja piva, da svaki grad i pokrajina ima svoje pivo i teško je na takvom tržištu napraviti proboj. Ali, mi imao jednu veliku prednost koju drugi pivari nemaju - Nemci su regionalni proizvođači sa specifičnim ukusom piva. Recimo, Študgart i okolina od nekih 30,40 km pije pivo koje se proizvodi ovde, a već ako odete malo dalje to više niko ne pije, jer svaka regija ima svoje pivo. Naše je, s druge strane, univerzalno i nosi posebnu emociju. Kum sedi u Hamburgu, Minhenu, u Beču, u Beogradu i na moru, svuda. Imamo odličan proizvod sa jakom pričom i vrhunskim ukusom - rekao je Zdravko.

Kako objasniti Nemcima

Pivo "Kum" kupuju pre svega naši ljudi u dijaspori, a Nemcima je zanimljivo zbog ukusa i imena.

- Nemacima prvo moram da objasnim šta znači reč - kum. Oni ne razumeju zašto je kum u našim običajima vrlo bitna osoba, a kad se to spoji sa dobrim pivom dobijete jednu zanimljivu priču o samom pivu. Za sada su devedeset odsto kupci naši Balkanci iz svih zemalja bivše Jugoslavije, svi oni imaju kuma i vole dobro pivo - dodao je naš sagovornik.

1/7 Vidi galeriju Pivo posebnog ukusa i imena Foto: Privatna arhiva

Kako je s ponosim istakao Zdravko, mušterije često traže u prodavnicama i podrumima pića u Nemačkoj koje drže naši Balkanci upravo pivo Kum.

- Da bismo došli do što više potrošača radimo i razne manifestacije koje su povezane sa našim ljudima u dijaspori. Imamo posebne točilice, kombi, radimo vašare gde točimo pivo i tu na licu mesta i iz prve ruke čujemo od ljudi koliko je naše pivo dobro - poručio je Zdravko.

Pivo "Kum" trenutno se puni i prodaje isključivo u klasičnim flašama od 0,3 l.

- Bilo je pokušaja da se pivo prodaje i u većim flašama od 0,5 l ali ljudima se to nije dopalo, pa smo odustali. Bilo je ideja da pivo pakujemo i u limenke, ali je to izuzetno skupo i veliki zalog za nas, pa smo za sada odustali od toga - iskren je Zdravko.

Planiraju proširenje proizvodnje

Zdravko je završio školu za trgovca, desetak godina je radio u skladištu čuvene fabrike Stihl koja je poznata po proizvodnji motornih testera i slične opreme.

- Sada se bavim održavanjem zgrade u kojoj je jedna velika nemačka banka. To mi je primaran posao, a proizvodnja piva je za sada više ljubav, a manje posao. Darko i ja planiramo da proširimo proizvodnju i prodajemo naše pivo u zemlje u kojima je jaka srpska dijsapora kao što je recimo Austrija. Želja nam je da pivo "Kum" ponudimo i pivopijama u Srbiji i drugim balkanskim zemljama - zaključio je naš sagovornik.