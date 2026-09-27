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Putovanje između Priboja i Zlatibora moglo bi da bude znatno kraće nakon rekonstrukcije puta preko Jarmovca i Jabuka do manastira Uvac. U okviru projekta "Održivo unapređenje putne mreže" planirano je uređenje oko sedam kilometara saobraćajnice, dok bi završetak čitavog pravca vozačima skratio put do Zlatibora za najmanje 30 kilometara.

Reč je o deonici opštinskog puta Jarmovac–Ljeskovac–manastir Uvac, od kraja postojećeg asfalta u Gornjim Jabukama do reke Uvac. Za ovu trasu u prethodnom periodu već je izrađena projektna dokumentacija.

- Kako bi projekat mogao da uđe u fazu realizacije, neophodno je da investitorska prava sa lokalne samouprave budu preneta na "Puteve Srbije". Opština Priboj privodi kraju ovu proceduru, nakon što je lokalna skupština već donela jednu odluku o prenosu investitorskih prava, dok se postupak ovih dana završava kroz odluke Opštinskog veća i Skupštine opštine - kažu za RINU nadležni.

Preuzimanjem investitorskih prava „Putevi Srbije“ preuzeli bi i obaveze koje se odnose na pripremu, finansiranje, ugovaranje, realizaciju i nadzor nad izvođenjem radova.

Prema najavama, radovi na ovoj deonici trebalo bi da budu izvedeni do kraja ove ili početkom naredne godine.

Rekonstrukcija puta značajna je kako za stanovnike pribojske i čajetinske opštine, tako i za turiste koji posećuju ovaj kraj. Trasa vodi prema manastiru Uvac, dok se u kanjonu Uvca nalazi i manastir Dubrava, pa bi kvalitetnija putna infrastruktura doprinela i boljoj dostupnosti ovih lokaliteta.

Kada čitav putni pravac bude uređen, veza Priboja sa Zlatiborom bila bi kraća za najmanje 30 kilometara u odnosu na postojeće pravce.

Postoji i ranija ideja da se, izgradnjom mosta preko reke Uvac, put dalje nastavi prema Zlatiboru. Prema toj zamisli, asfaltiranje nastavka trase na teritoriji opštine Čajetina finansirala bi ta lokalna samouprava, čime bi se uspostavila znatno kraća putna veza između Priboja i Zlatibora.