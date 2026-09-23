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Strateškog partnera biraće Vlada na predlog radne grupe, dok će administrativno-tehničku podršku postupku pružati ministarstvo nadležno za građevinarstvo. Partner će biti izabran javnim prikupljanjem ponuda, nakon čega će sa izabranim kandidatom biti vođeni pregovori o zaključivanju ugovora, prenosi portal E-kapija.

Među obaveznim kriterijumima je da ponuđač, odnosno njegov direktni ili indirektni matični pravni subjekt, ima ukupan obrt sredstava od najmanje tri milijarde evra u periodu od 2023. do 2025.

Osim toga, kandidat mora da dostavi pismo o namerama međunarodnih finansijskih institucija, banaka ili drugih izvora finansiranja za projekat u vrednosti od najmanje 700 miliona evra.

Od budućeg partnera se zahteva i iskustvo u izvođenju značajnih radova na izgradnji auto-puteva, mostova i tunela, kao i radova na zaštiti kosina u poslednjih 20 godina.

Najmanje 49 odsto domaće radne snage

Jedan od uslova je da strateški partner prihvati obavezu korišćenja domaćeg materijala i angažovanja domaće radne snage i podizvođača u procentu od najmanje 49 odsto.

Partner će takođe morati da uspostavi postrojenja za proizvodnju betona i asfalta u blizini gradilišta, kao i gradilišni kamp u Srbiji najkasnije šest meseci od zaključenja komercijalnog ugovora.

Među tehničkim zahtevima je i raspolaganje s najmanje 1.000 komada teške mehanizacije za izgradnju auto-puteva, uključujući opremu za proizvodnju betona, izvođenje donjeg stroja i proizvodnju asfalta. Zahteva se i kvalifikovana laboratorija sa akreditacijom Akreditacionog tela Srbije ili ugovor s takvom laboratorijom.

Rok pet i po godina

Ponuđač mora da prihvati obavezu da deonicu Kraljevo - Novi Pazar, s vezom Raška-Jarinje, završi u roku od pet i po godina, uz mogućnost paralelnog izvođenja radova na više deonica. Ova obaveza biće sastavni deo budućeg komercijalnog ugovora ukoliko bude zaključen.

Kandidat takođe ne sme da se nalazi na Crnoj listi Svetske banke, a mora da ima uspostavljen akreditovani sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001.

Radna grupa će nakon ocene prijava Vladi dostaviti izveštaj, rang-listu i predlog odluke. Vlada potom donosi odluku o izboru strateškog partnera ili proglašava postupak neuspešnim. Nakon izbora slede pregovori s partnerom, a konačni ugovor zaključuju Vlada, kao finansijer i investitor, i izabrani strateški partner.

Foto: Pritnscreen nacrt PPPPN

Istom uredbom propisan je i način izbora stručnog nadzora. On će biti sproveden u restriktivnom, dvostepenom postupku, a ugovor će biti dodeljen na osnovu najboljeg odnosa cene i kvaliteta. U uži izbor može ući najviše osam ponuđača.

Vlada Srbije usvojila je inače u julu odluku o obrazovanju radne grupe za sprovođenje postupka izbora strateškog partnera i stručnog nadzora u cilju realizacije projekta izgradnje dela infrastrukturnog koridora, kraka auto-puta E-761, deonica Kraljevo - Novi Pazar, s vezom Raška-Jarinje.

Zadatak radne grupe, kako se navodi u odluci, jeste izrada predloga akta kojim se utvrđuju kriterijumi i način izbora strateškog partnera i stručnog nadzora nad izvođenjem radova na projektu, sprovođenje postupka izbora strateškog partnera radi realizacije projekta, predlaganje Vladi odluke o izboru strateškog partnera i pregovaranje o elementima ugovora sa strateškim partnerom.

Za predsednika radne grupe imenovana je Aleksandra Sofronijević, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a za zamenika predsednika Siniša Mali, ministar finansija.

Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora brze saobraćajnice Kraljevo - Raška - Novi Pazar, koja će biti duga 83,4 kilometra bio je na javnom uvidu pre oko dve godine. U okviru saobraćajnice, kako je još ranije ukazano, predviđeno je i oko 11,3 km brze saobraćajnice od Raške do Jarinja, tako da će ukupna dužina brze saobraćajnice biti 94,7 kilometara.

Brza saobraćajnica počeće od petlje Adrani i pružaće se južno novom trasom zaobilazeći sa zapadne strane građevinsko područje Kraljeva i presecajući postojeći (stari) put Čačak-Kraljevo, a trasa puta planira se i projektuje se za brzinu od 80 do 100 kilometara na čas.