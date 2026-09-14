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Izgradnja deonice auto-puta Kuzmin - Sremska Rača, krunisana novim mostom preko reke Save, ušla je u samu završnicu. Ova saobraćajnica duga oko 18 kilometara predstavlja početni i ključni deo budućeg auto-puta Beograd–Sarajevo (E-761) i severni krak ka Banjaluci. Završetkom ovih radova, Srbija i Republika Srpska dobijaju direktnu, brzu vezu sa Panevropskim koridorima, a čitav projekat s razlogom nosi epitet "kapija Balkana".

Prema poslednjim izveštajima JP "Putevi Srbije" iz avgusta ove godine, radovi su u finalnoj fazi. Zajednička koordinacija putarskih preduzeća s obe strane Drine predviđa sinhronizovano otvaranje trase, čime će protok ljudi i robe širom Zapadnog Balkana biti drastično ubrzan.

Foto: Gemini ilustracija

Vreme putovanja: Od Beograda do Bijeljine za sat vremena

Najveći benefit ovog projekta osetiće vozači. Trenutno putovanje od Beograda do Sarajeva, preko Romanije ili Šapca i Loznice, traje između četiri i po i pet i po sati. Kada auto-put bude u potpunosti završen u obe države, procenjuje se da će se od jednog do drugog glavnog grada stizati za manje od tri sata.

Putovanje će se skraćivati postepeno:

Prva faza (Kuzmin - Sremska Rača): Samim otvaranjem ove deonice i novog mosta, putovanje se odmah skraćuje za 20 do 30 minuta, jer se u potpunosti zaobilaze naseljena mesta (Kuzmin, Bosut, Sremska Rača) i uski lokalni putevi.

(Kuzmin - Sremska Rača): Samim otvaranjem ove deonice i novog mosta, putovanje se odmah skraćuje za 20 do 30 minuta, jer se u potpunosti zaobilaze naseljena mesta (Kuzmin, Bosut, Sremska Rača) i uski lokalni putevi. Druga faza (Rača - Bijeljina): Ova deonica, koja se direktno nadovezuje na savski most i ulazi u Republiku Srpsku, već je u izgradnji. Po njenom završetku, put od Beograda do Bijeljine trajaće svega oko sat vremena.

1/28 Vidi galeriju Auto-put Sremska Rača - Kuzmin u završnoj fazi Foto: Putevi Srbije

Asfaltiranje u punom jeku: Vožnja brzinom od 130 km/h

Na gotovo svakom kilometru ove deonice ugradnja donjih slojeva kolovozne konstrukcije je kompletirana, a asfaltiranje je u punom jeku.

Trasa je dizajnirana kao klasičan auto-put za brzine do 130 km/h.

Profil: Dva kolovoza, svaki sa po dve vozne i jednom zaustavnom trakom, odvojeni centralnom barijerom.

Čvorišta: Gradi se denivelisana petlja "Kuzmin 1", oko kilometar udaljena od postojećeg auto-puta E-70 Beograd-Zagreb, sa dva nadvožnjaka dužine 312,7 i 274,5 metara i širinom gornjeg stroja od 9,9 metara. Druga velika petlja nalazi se kod sela Bosut.

Naplata putarine: Predviđene su automatske naplatne rampe na ulazu kod Kuzmina i na izlazu prema Republici Srpskoj.

1/11 Vidi galeriju Kako izgleda auto - put Kuzmin - Sremska Rača Foto: Printscreen/Youtube/Vojvodina uživo

Graditeljski poduhvati: Mostovi i ukroćena reka Bosut

Kičmu deonice predstavlja novi most preko Save kod Sremske Rače, koji je konstrukciono u potpunosti završen. Njegova ukupna dužina iznosi 1.310 metara, sastoji se od prilaznih betonskih konstrukcija dugih 530 i 450 metara, dok centralni čelični deo nad samom rekom meri 330 metara.

Inženjerski poduhvat izveden je i prilikom izgradnje mosta preko reke Bosut. Tokom izvođenja radova, tok reke bio je praktično zaustavljen, da bi nakon betoniranja i postavljanja konstrukcije reka ponovo potekla punim kapacitetom. Pored ova dva velika mosta, trasa obuhvata još osam manjih mostova, 11 podvožnjaka i pet nadvožnjaka, uz kompletno izgrađen sistem kišne kanalizacije, 41 melioracioni kanal i 34 separatora.

Foto: Putevi Srbije

Gigantski granični prelaz od 16 traka

Paralelno sa auto-putem, Vlada Srbije uložila je oko 200 miliona dinara u izgradnju modernog integrisanog graničnog prelaza u Sremskoj Rači. Zbog blizine međunarodnih dalekovoda, kompleks je dislociran na oko 500 metara pre savskog mosta.

Ova stanica prostiraće se na ogromnih 50 hektara i imaće ukupno 16 saobraćajnih traka, 12 za putničke automobile i četiri za teretnjake. Konačni cilj je da policija i carina obe zemlje budu smeštene na jednom mestu, što će drastično smanjiti zadržavanja, a do potpunog završetka projekta, prelaz će raditi sa odvojenim zaustavljanjem za sve kontrole.