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Penzionerima će, u okviru jednokratne novčane pomoći, a u zavisnosti od visine primanja, biti uplaćeno 20.000, 27.500 ili 35.000 dinara, dok korisnici novčane socijalne pomoći i dečjeg dodatka, kao i korisnici boračkog dodatka, dobijaju po 25.000 dinara. Borcima koji ne primaju dodatak sleduje 10.000 dinara.

Državni sekretar u Ministarstvu finansija Saša Stevanović kaže da u 9 sati počinje isplata jednokratne pomoći svim penzionerima. Član Izvršnog odbora Banke Poštanska štedionica Aleksandar Čortan objašnjava da su sredstva već dostupna klijentima banke, dok 22. septembra počinje i isplata po 6.000 dinara punoletnim građanima.

Penzioneri će jednokratnu pomoć dobiti automatski, a visina uplate zavisi od iznosa penzije.

Državni sekretar u Ministarstvu finansija Saša Stevanović objašnjava da će penzionerima sa najnižim primanjima biti isplaćen najveći iznos, 35.000 dinara. Oni čija su primanja između najniže i prosečne penzije dobiće 27.500 dinara, dok penzionerima sa primanjima iznad prosečne penzije sleduje 20.000 dinara.

- Oni sa najnižim penzijama će dobiti najveći iznos pomoći, 35.000 dinara. Oni od najniže do prosečne penzije će dobiti 27.500, a naši najstariji sugrađani sa penzijama iznad prosečne dobiće 20.000 dinara - kaže Stevanović.

Za ovu isplatu penzioneri nisu morali da podnose prijave.

Mali: Sve uplate jednokratne pomoći proknjižene nakon pet sati ujutru Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da su sve uplate jednokratne pomoći penzionerima i korisnicima novčane socijalne pomoći proknjižene jutros nakon pet sati, kao i da je isplatom obuhvaćeno oko dva miliona građana. - Već nakon pet ujutru su proknjižene sve uplate. Dakle i za naše najstarije sugrađane i za one koji primaju novčanu socijalnu pomoć, za one koji primaju dečiji dodatak, i za naše borce, kao i one koji primaju borački dodatak. Dakle, to je negde oko dva miliona građana Srbije danas, a ukupna vrednost samo ovog dela paketa je oko 50 milijardi dinara - rekao je Mali.

Novac već na računima, poštari krenuli na teren

Kada je reč o klijentima Banke Poštanska štedionica, sredstva su već raspoloživa, kaže član Izvršnog odbora te banke Aleksandar Čortan.

Novac može da se koristi putem mobilnog i elektronskog bankarstva i platnih kartica, kao i da se podigne na bankomatima. Sa otvaranjem ekspozitura Poštanske štedionice i Pošte Srbije, sredstva su dostupna i na šalterima.

Današnjom isplatom obuhvaćeno je više od 1,1 milion klijenata Poštanske štedionice.

Posebna procedura predviđena je za oko 150.000 penzionera koji penziju dobijaju na kućnu adresu.

- Te penzije su spremne i poštari su jutros krenuli na teren i sukcesivno će vršiti isplatu i njihovih prinadležnosti od danas - navodi Čortan.

Po 25.000 dinara korisnicima socijalne pomoći i dečjeg dodatka

Novim paketom nisu obuhvaćeni samo penzioneri. Korisnicima novčane socijalne pomoći, kao i onima koji ostvaruju pravo na dečji dodatak, sleduje jednokratna pomoć od po 25.000 dinara.

Isti iznos, prema rečima Stevanovića, dobijaju i građani koji imaju status borca i primaju borački dodatak.

Za današnji krug isplate ni ove kategorije nisu morale posebno da se prijavljuju, već se pravo utvrđuje na osnovu postojećih evidencija.

Prema podacima koje je Stevanović izneo u Jutarnjem programu, današnjim isplatama različitih vidova pomoći obuhvaćeno je oko dva miliona građana.

Borcima bez boračkog dodatka po 10.000 dinara

Posebna kategorija su građani koji imaju priznat status borca, ali ne primaju borački dodatak. Njima će biti isplaćeno po 10.000 dinara.

Čortan objašnjava da će onima koji nemaju račun u banci Poštanska štedionica otvoriti namenski račun bez naknade.

- Banka Poštanska štedionica će za njih otvoriti namenske račune bez naknade, sa kojih će moći da podignu svoja sredstva, bilo u banci, bilo u Poštama Srbije - kaže Čortan.

Korisnici drugih prava koji su obuhvaćeni isplatom već imaju račune preko kojih primaju svoja redovna davanja, dok penzionerima koji penziju primaju na kućnoj adresi novac stiže na isti način.

Od 22. septembra po 6.000 dinara punoletnim građanima

Drugi veliki krug isplate počinje 22. septembra i odnosi se na pomoć od po 6.000 dinara punoletnim građanima.

Za razliku od današnje isplate, deo građana za tu pomoć treba da proveri svoj status i, ako je potrebno, podnese prijavu.

Čortan objašnjava da penzioneri, korisnici socijalnih davanja i borci ne moraju da se prijavljuju, dok ostali punoletni građani svoj status mogu da provere preko portala Uprave za trezor.

Rok za prijavu je 21. septembar do 24 časa.

Za proveru su potrebni matični broj i broj lične karte. Ukoliko sistem pokaže da građanin nije prijavljen, prijava za pomoć može da se podnese elektronskim putem.

- Moj savet je da odu na portal. Jednostavno, kucanjem svog matičnog broja i broja lične karte mogu da provere svoj status i da se prijave za isplatu koja kreće 22. septembra - objašnjava Čortan.

Posebno bi, kako navodi, svoj status trebalo da provere oni koji su punoletstvo stekli u periodu od 2007. godine do danas, kako bi, ako je potrebno, podneli prijavu i ostvarili pravo na pomoć.

Akcionari Akcionarskog fonda automatski ostvaruju pravo

Isplatom 22. septembra obuhvaćeni su i akcionari Akcionarskog fonda.

Čortan navodi da je reč o više od 4,3 miliona građana Srbije koji su automatski ostvarili pravo i spremni su za isplatu.

Građani koji su bili akcionari ranije su se opredeljivali za banke preko kojih će primati sredstva, a Čortan navodi da se više od 98 odsto njih opredelilo za Banku Poštanska štedionica.

Za ceo paket skoro milijardu evra

Stevanović navodi da je ukupan paket pomoći vredan 980,6 miliona evra, odnosno gotovo milijardu evra, i naglašava da su javne finansije stabilne.

Objašnjava da je ekonomski rast tokom prve polovine godine bio veći nego što je prvobitno planirano, što je donelo i veće prihode u budžet.

Bolji rezultati od očekivanih, prema njegovim rečima, zabeleženi su u više sektora, građevinarstvu, uslugama, saobraćaju, telekomunikacijama i turizmu.

Dobra poljoprivredna sezona, dodaje, doprinela je i nižoj inflaciji od prvobitnih očekivanja.

- Ako imate veći rast, kao što smo u prvoj polovini godine imali veći rast od onoga što smo planirali, to znači više para u budžetu - objašnjava Stevanović.

Navodi da je inflacija u julu iznosila 2,2 odsto, nakon 1,9 odsto u junu, dok se projekcija kreće oko tri odsto, u okviru ciljanog raspona Narodne banke Srbije.

Pomoć u septembru zbog većih troškova domaćinstava

Jedan od razloga za to što se značajan deo pomoći isplaćuje upravo u septembru jesu povećani troškovi domaćinstava u tom periodu.

Početak školske godine donosi izdatke za udžbenike, školski pribor i druge potrebe dece, a istovremeno počinju pripreme za zimu, nabavka ogreva i zimnice.

Stevanović kaže da je cilj mera da se građanima pomogne u periodu kada su kućni budžeti pod većim pritiskom.

- Ovim merama smo hteli da pokažemo da brinemo o građanima, da izađemo u susret i da pomognemo u septembru, koji je najduži posle januara - ističe Stevanović.

Dodatni pritisak predstavljaju kretanja cena goriva na svetskom tržištu, koje se prelivaju i na cene drugih proizvoda i usluga.

Stevanović podseća i da je država smanjila akcizu za 25 odsto, odričući se dela prihoda kako bi se, prema njegovim rečima, ublažio finansijski udar i na stanovništvo i na privredu.

Poštanska štedionica: Spremni za isplatu 22. septembra

Čortan kaže da je Poštanska štedionica, zajedno sa Poštom Srbije, logistički spremna i za aktuelnu isplatu i za veliki broj transakcija koji se očekuje od 22. septembra.

Na raspolaganju su 241 ekspozitura banke i više od 1.550 ekspozitura Pošte Srbije, kao i dve mobilne ekspoziture banke i oko 800 bankomata.

- Banka Poštanska štedionica, Pošte Srbije i ostale državne institucije uradile su ogroman posao prethodnih dana, samo sa jednim ciljem, da svaki građanin dobije svoja sredstva potpuno besplatno i na vreme - naglašava Čortan.

Očekuje da ceo posao isplate bude završen do kraja septembra.

Od 1. decembra penzije veće 7,5 odsto

Pored jednokratnih davanja, Stevanović najavljuje i povećanje penzija od 1. decembra za 7,5 odsto.

Objašnjava da je reč o povećanju utvrđenom primenom švajcarske formule.

Prema podacima koje je izneo, prosečna penzija trenutno iznosi 486 evra, a nakon povećanja trebalo bi da dostigne oko 520 evra.

- Od 1. decembra svi naši najstariji sugrađani dobiće 7,5 odsto. Danas je prosečna penzija 486 evra, a sa ovim povećanjem biće isplaćeno u proseku 520 evra - kaže Stevanović.

To je, kako dodaje, još jedan korak ka postavljenom cilju da prosečna penzija dostigne 650 evra.

Plate u javnom sektoru veće osam odsto, u socijalnoj zaštiti 12 odsto

Od 1. decembra predviđeno je i povećanje plata u javnom sektoru.

Zaposlenima u javnom sektoru plate bi trebalo da budu povećane za osam odsto, dok je za zaposlene u socijalnoj zaštiti predviđeno povećanje od 12 odsto.

Stevanović ističe da je novina to što se ovoga puta neće čekati 1. januar za povećanje zarada.

- Svi zaposleni će od 1. decembra dobiti povećanje od osam odsto, izuzev zaposlenih u socijalnoj zaštiti, koji će dobiti 12 odsto - navodi Stevanović.

Prema njegovim rečima, cilj je da zaposleni efekte povećanja osete pre januara, koji je tradicionalno jedan od finansijski najzahtevnijih meseci za domaćinstva.

Poštanska štedionica očekuje dobit od oko 8 milijardi dinara

Govoreći o poslovanju Banke Poštanska štedionica, Čortan kaže da banka trenutno posluje iznad plana za ovu godinu.

Očekuje se da dobit bude na nivou od oko osam milijardi dinara.

- Sa jasno artikulisanim državnim interesom, banka posluje i nastaviće da radi i narednih godina - zaključuje Čortan.