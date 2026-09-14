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Nasleđe često predstavlja mnogo više od same imovine, ono je uspomena i porodična priča koja se prenosi s generacije na generaciju. Ipak, proces nasleđivanja sa sobom nosi i određene pravne i poreske obaveze. Jedna od ključnih jeste porez na nasleđe i poklon, koji se reguliše Zakonom o porezima na imovinu.

Bez obzira na to da li vam je u nasleđe ostao stan, kuća, novac na računu ili automobil, važno je da tačno znate šta podleže oporezivanju, ko je oslobođen birokratije i kolike su poreske stope.

Ko je obveznik poreza i šta se sve oporezuje?

Poreski obveznik je svako fizičko lice, rezident Republike Srbije koje nasledi nepokretnosti ili pokretne stvari, nezavisno od toga da li se ta imovina nalazi u Srbiji ili u inostranstvu. Sa druge strane, nerezidenti takođe moraju platiti ovaj porez, ali samo ukoliko se imovina koju nasleđuju nalazi na teritoriji Srbije.

Predmet oporezivanja nije samo "krov nad glavom". Prema zakonu, porez se plaća na nasleđeno:

Pravo svojine i drugo pravo na nepokretnostima

Pravo trajnog korišćenja parking mesta u otvorenom stambenom bloku ili kompleksu

Gotov novac, štedne uloge, depozite u banci i novčana potraživanja

Digitalnu imovinu i prava intelektualne svojine

Pravo svojine na upotrebljavanom motornom vozilu, plovilu, vazduhoplovu i drugim pokretnim stvarima Kada nastaje obaveza i ko je oslobođen podnošenja prijave?

Dobra vest je da u većini slučajeva naslednici nisu u obavezi da sami podnose poresku prijavu. Ukoliko poreska obaveza nastaje na osnovu isprave koju je sastavio, overio ili potvrdio javni beležnik (notar), on je taj koji po službenoj dužnosti dostavlja celokupnu dokumentaciju nadležnom katastru, koji je potom prosleđuje Poreskoj upravi. Na ovaj način, građani su potpuno rasterećeni birokratije.

Međutim, ukoliko obaveza nastaje na osnovu akta koji nije prošao kroz ruke javnog beležnika, naslednik je dužan da samostalno podnese poresku prijavu. Uz nju se obavezno prilaže pravosnažno rešenje o nasleđivanju i druga prateća dokumentacija.

Prijava se može podneti na dva načina:

Lično ili putem pošte: Nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave (Sektor za izdvojene aktivnosti).

Elektronski: Preko portala ePorezi. Kako se računa porez i kolike su stope?

Osnovicu za obračun poreza ne čini proizvoljna cifra, već tržišna vrednost nasleđene imovine na dan nastanka poreske obaveze. Od te vrednosti se oduzimaju eventualni dugovi i troškovi koje je naslednik dužan da namiri iz same nasleđene imovine.

Nakon što se utvrdi osnovica, primenjuju se sledeće poreske stope, u zavisnosti od stepena srodstva sa ostaviocem:

Stopa od 1,5% - Primenjuje se na naslednike u drugom naslednom redu. Tu spadaju ostaviočev bračni drug (ukoliko ostavilac nije imao potomstvo), kao i ostaviočevi roditelji i njihovo potomstvo.

Stopa od 2,5% - Primenjuje se na naslednike u trećem ili daljem naslednom redu (ostaviočevi dedovi i babe i njihovo potomstvo), kao i na lica koja nisu u srodstvu sa ostaviocem.

Zakonom o porezima na imovinu propisani su i posebni uslovi za poreska oslobođenja, pa određene kategorije naslednika ne plaćaju ovaj porez. Oslobođenje zavisi prvenstvenstveno od stepena srodstva između ostavioca i naslednika, a oslobođen je prvi nasledni red. Porez uopšte ne plaćaju deca, bilo bračna, vanbračna ili usvojena, i supružnik preminulog.

Rok za plaćanje

Nakon utvrđivanja svih činjenica, Poreska uprava donosi rešenje o utvrđenom porezu. Naslednik ima strog rok od 15 dana od dana dostavljanja rešenja da svoj poreski dug izmiri u potpunosti.