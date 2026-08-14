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Građanima, preduzetnicima i pravnim licima danas ističe rok za plaćanje treće rate poreza na imovinu za 2026. godinu.

Porez na imovinu plaća se u četiri rate, a prema Zakonu o porezima na imovinu, obaveza dospeva tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja. Rokovi za plaćanje rata su 14. februar, 15. maj, 14. avgust i 14. novembar.

Za kašnjenje u plaćanju obračunava se kamata od 16,5 odsto. Osim zatezne kamate, poreski obveznici koji ne izmire obaveze mogu biti i prekršajno kažnjeni. Za fizička lica predviđena je kazna od 5.000 dinara.

Obavezu plaćanja poreza na imovinu imaju svi građani koji na svoje ime imaju upisanu nekretninu ili zemljište. Visina godišnjeg poreza zavisi od veličine imovine i poreske stope koju određuje svaka lokalna samouprava u Srbiji.

Opštine i gradovi određuju zone i prosečne cene kvadratnog metra na osnovu podataka o prometu nepokretnosti, što utiče na konačan iznos poreza.

Narodna banka Srbije saopštila je da se treća rata poreza na imovinu fizičkih lica za ovu godinu može platiti dinarskom karticom bez provizije na šalterima Uprave za trezor Ministarstva finansija.

Kurir.rs

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