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Nova telefonska prevara hara Srbijom. Prevaranti građane pozivaju sa pričom da im je član porodice doživeo saobraćajnu nesreću, a zatim traže novac za navodno lečenje i operaciju. Igrajući na strah za najbliže, žrtve dovode u paniku i navode ih da bez provere uplate novac.

A dok MUP traga za izvršiocima, nameće se pitanje kako dolaze do naših podataka, lažiraju brojeve telefona i uspevaju da nas ubede da je njihova priča stvarna.

Da li veštačka inteligencija danas prevarantima značajno olakšava posao, za emisiju "Redakcija", otkrio je Slobodan Brkić, IT specijalista FBI-a.

- Prevaranti su u poslednje vreme postali veoma sofisticirani. Kako napreduju tehnologija i veštačka inteligencija, tako napreduju i načini na koje se prevare izvode. Postoji nekoliko načina na koje mogu da dođu do brojeva telefona i kontakata. Prvi su baze podataka kojima mogu neovlašćeno da pristupe. Ako uspeju da ih hakuju, dolaze do ogromnog broja telefonskih brojeva i drugih podataka - rekao je Brkić.

Slobodan Brkić, IT specijalista FBI-a Foto: Kurir Televizija

Kako prevaranti dolaze do vaših kontakata?

Upozorio je da prevaranti na različite načine mogu doći do podataka sa telefona i kasnije ih iskoristiti za prevare.

- Takođe mogu da pristupe kontaktima na telefonu putem različitih vrsta malvera, linkova, fišing napada i sličnih metoda. Često nismo ni svesni šta smo prihvatili niti koje smo dozvole dali. Ako dođu do našeg imenika, mogu da pristupe kontaktima, ali i podacima poput imena, prezimena, datuma rođenja i drugih informacija koje smo ostavili. Na taj način dolaze do kontakata koje kasnije mogu da zloupotrebe - nastavio je.

Na pitanje mogu li da lažiraju brojeve telefona sa kojih pozivaju i da pomoću veštačke inteligencije promene glas, pa da građane zaista ubede da je priča koju plasiraju istinita, stručnjak je odgovorio:

- Kako ne, i te kako. Kada je reč o lažiranju brojeva telefona, to se naziva "caller spoofing." Postoje softveri koji omogućavaju da se na ekranu prikaže određeni broj telefona, iako poziv zapravo ne dolazi sa tog broja. Tako, na primer, može da vam se prikaže broj osobe koju poznajete, iako vas ona zapravo ne poziva.

Ako je prevarant prethodno došao do njenog glasa, može uz pomoć veštačke inteligencije da generiše rečenice koje će zvučati kao da ih izgovara ta osoba. Zato moramo biti veoma oprezni, jer glas sa druge strane telefona ne mora nužno pripadati osobi za koju mislimo da nas poziva. Postoji i druga mogućnost - da vas pozovu sa broja koji zapravo ne postoji. Kada kasnije pokušate da pozovete taj broj kako biste proverili ko vas je zvao, dobićete obaveštenje da broj ne postoji.

02:23 Lažiraju broj i imitiraju glas naših najbližih! IT stručnjak za Kurir TV otkrio kako funkcioniše nova telefonska prevara Izvor: Kurir televizija

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