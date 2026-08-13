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Nemačka vlada će uplaćivati 10 evra mesečno na račun penzijske štednje za svako dete koje navrši šest godina, sve dok ne napuni 18 godina, pišu nemački mediji.

- Želimo da svi mogu bolje i ranije da štede za penziju“, objasnio je nemački ministar finansija Lars Klingbeil. Do sada je to prečesto zavisilo od porodičnog porekla. Sa novim sistemom, nijedno dete neće biti izostavljeno - a deca će takođe biti upoznata sa finansijskim tržištem u ranoj dobi.

Da li će sva deca dobiti novac?

Ne. Novac će u početku ići deci rođenoj 2020. godine. Počevši od 2027, šestogodišnjaci rođeni te godine dodavaće se svake naredne godine.

Oni koji već imaju sedam godina neće dobiti ništa.

- Mora se odnekud početi. Ali to su odluke koje prosto moraju da se donesu u politici - rekao je Klingbeil.

Šta se dešava sa 10 evra?

Rana penzija je svojevrsni početni kapital za penzijsku štednju. Novac se automatski isplaćuje svoj deci odgovarajuće godine rođenja. Ide direktno na investicioni račun, čiji su prinosi oslobođeni poreza do početka faze isplate. Subvencionisani kapital se po pravilu ne isplaćuje pre 65. godine života.

Roditelji mogu sami da izaberu vrstu investicionog računa – barem unutar određenih smernica. Na primer, ne smeju nastati troškovi otvaranja ili distribucije dok dete ne navrši 18 godina, piše Fenix.

Ako roditelji aktivno ne izaberu investicioni račun, koristi se javno ulaganje kojim upravlja Bundesbanka (Nemačka savezna banka). Novac se zatim može preneti na djetetov sopstveni investicioni račun dok dete ne navrši 35 godina, rekao je Klingbeil.

Vredi li ova mera i koliko novca donosi?

Prema proračunima Ministarstva finansija, samo državna subvencija generiše vrednost investicionog računa od oko 2.200 evra do trenutka kada dete postane punoletno.

- To bi do penzije moglo da naraste na oko 53.000 evra bez ikakvih daljih uplata - objašnjavaju u Klingbeilovom ministarstvu.

Osim države, i roditelji, bake i deke mogu povećati portfelj dobrovoljnim uplatama - dozvoljeni su doprinosi do 6.840 evra godišnje.

Samo državna uplata (10€): Portfelj do penzije naraste na oko 53.000 evra. Ako i roditelji dodaju 10€ mesečno: Portfelj do penzije raste na oko 107.000 evra. Sa mesečnom uplatom od 50€: Portfelj do penzijske dobi dostiže čak 320.000 evra.

Ovi proračuni zasnivaju se na pretpostavljenom prosečnom prinosu od 7 odsto. U stvarnosti, portfelji mogu ostvariti bolje ili lošije rezultate.

Koliko će ovo koštati nemačku državu?

Federalni rashodi za program rane penzijske štednje u početku se procenjuju na 198 miliona evra godišnje, a do 2030. godine porašće na 411 miliona evra.

Učenje o berzi od malih nogu

Štednja nije jedini cilj - program je namenjen i podsticanju mladih da se rano uključe u tržište kapitala.

Ideja je da iz prve ruke iskuse efekat sopstvenih investicija i uvide da se privremeni gubici na berzi dugoročno izjednačavaju. Nacrt zakona govori o „ranom praktičnom iskustvu na tržištu kapitala za mlade“ uz podršku roditelja. Time se stvara podsticaj za nastavak privatnih penzijskih planova u odraslom dobu sopstvenim sredstvima.

Privatni penzijski planovi postaće sve važniji u narednim godinama. U tu svrhu nemačka vlada je razvila naslednika nepopularnog "Riester“ penzijskog plana. Penzija sa ranim početkom osmišljena je kako bi obezbedila nesmetan prelazak na novi, poreski povlašćeni privatni penzijski plan nakon punoletstva.

Povećava se i dečiji dodatak

Nemačka već duže vreme pokušava da sprovede obimnu penzijsku reformu, zbog čega je najavljeno i ukidanje odlaska u penziju sa 63 godine. Što se tiče dece, u planu je i novo povećanje dečijeg dodatka:

Od 1. januara 2027: Dečiji dodatak se povećava za 8 evra po detetu (sa trenutnih 259 na 267 evra mesečno).Od 2028. godine: Dodaje se još 5 evra, čime iznos dostiže 272 evra mesečno po detetu.