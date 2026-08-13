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Više nije bitno da li je u pitanju EES sistem ili praznik Ferragosto u Italiji, aerodromi u Evropi ovog leta su prepuni ljudi koji čekaju u redovima prilikom ulaska i izlaska iz zemlje.

Početkom avgusta snimak sa aerdroma u Tivtu bio je jedan od najgledanijih video-klipova na društvenim mrežama. Naime, turisti su se žalili na organizaciju i koliko je sve bilo sporo, što je neminovno dovelo do ogromne gužve na aerodromu.

Nekoliko dana kasnije, tačnije 8. avgusta objavljen je snimak sa aerodroma u Milanu (Malpensa) uz komentar: "Pokušajte da napustite Milano". Italijani sredinom avgusta masovno kreću na odmore jer tada stupa na snagu praznik Feragosto.

Feragosto (Ferragosto) je jedan od najvažnijih letnjih praznika u Italiji, koji se obeležava 15. avgusta, ali Italijani Ferragosto često kotiste i za širi period letnjeg odmora oko 15. avgusta, naročito za jednu ili dve nedelje tokom kojih mnogi odlaze na godišnje odmore, a brojne firme i lokali se zatvaraju.

Poreklo vuče još iz vremena Rimskog carstva, dok se danas poklapa sa katoličkim praznikom Velike Gospe. Za Italijane Ferragosto praktično predstavlja vrhunac letnje sezone, kada mnogi odlaze na odmor, gradovi se prazne, a porodice i prijatelji provode vreme na moru, u prirodi ili uz zajedničke ručkove. Mnoge prodavnice, restorani i firme tada ne rade ili imaju izmenjeno radno vreme.