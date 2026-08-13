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Tokom letnjih vrućina frižider radi pod većim opterećenjem nego u ostatku godine, pa mnogi počinju da se pitaju da li bi trebalo promeniti podešavanja kako bi hrana ostala bezbedna za konzumaciju. Stručnjaci objašnjavaju kada je potrebno menjati temperaturu, a kada je bolje prepustiti posao samom uređaju.

Odgovor nije jednostavan i zavisi od nekoliko faktora, a najviše od starosti i tehnologiji samog uređaja.

Koja je idealna temperatura frižidera leti?

Stručnjaci za bezbednost hrane i proizvođači su saglasni: temperatura u frižideru ne bi smela da prelazi 4 stepena. To je granica iznad koje bakterije poput salmonele i Ešerihije koli počinju ubrzano da se razmnožavaju, čime sveže namirnice postaju potencijalna opasnost po zdravlje.

Za optimalno očuvanje svežine, ukusa i nutritivnih vrednosti, preporučuje se temperatura u rasponu između 1,7 i 3,3 stepeni. Ovaj uski temperaturni raspon dovoljno je nizak da značajno uspori rast mikroorganizama, ali istovremeno dovoljno visok da spreči stvaranje kristala leda koji mogu da oštete osetljivu ćelijsku strukturu voća i povrća. Za zamrzivač je standard jasan: minus 18 stepeni ili niže, što osigurava sigurno čuvanje hrane mesecima.

Kada treba menjati način rada u frižideru?

Dolaskom leta untrašnja temperatura prostora raste, a svako otvaranje vrata frižidera unosi topli vazduh, što uređaj mora da kompenzuje. Mišljenja stručnjaka o ovom pitanju se razilaze, a ispravan pristup najviše zavisi od tehnologije samog uređaja.

Većina modernih frižidera opremljenih digitalnim ekranima i naprednim senzorima, dizajnirana je za samostalno održavanje zadate unutrašnje temperature, nezavisno od spoljašnjih uslova. Njihov kompresor radiće češće i intenzivnije tokom vrućine kako bi kompenzovao gubitak hladnoće.

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Kod takvih uređaja, ako ispravno funkcionišu, nema potrebe za ručnim podešavanjem. Uređaj će samostalno da obavi potreban rad, a jedina primetna promena biće nešto češći rad kompresora. Spuštanje radne temperature u ovom slučaju može biti kontraproduktivno i dovesti do nepotrebnog smrzavanja hrane u zadnjem delu frižidera i veće potrošnje električne energije.

Šta sa starijim modelima frižidera?

S druge strane, situacija je drugačija sa starijim ili jednostavnijim modelima frižidera, posebno onima koji umesto digitalnog termostata imaju klasični točkić sa brojevima, najčešće od jedan do pet ili sedam. Kod takvih uređaja, letnje vrućine mogu da predstavljaju veći izazov za održavanje sigurne temperature. Zbog toga neki stručnjaci savetuju da se tokom najtoplijih meseci termostat podesi za jedan do dva stepena jače.

Važno je znati i šta znače brojevi na točkiću: veći broj obično označava jače hlađenje, odnosno nižu temperaturu. Na primer, ako je frižider tokom zime bio postavljen na nivo "tri", leti ga je preporučljivo prebaciti na "četiri".

Bez obzira na tip frižidera, sama postavka temperature nije jedini faktor koji utiče na njegovu efikasnost. Nekoliko jednostavnih koraka može značajno da pomogne uređaju da radi optimalno, posebno tokom letnjih meseci.

Najpouzdaniji način provere stvarne temperature jeste korišćenje termometra za kućne aparate. Digitalni ekran pokazuje željenu, ali ne nužno i stvarnu temperaturu u svakom delu frižidera. Za precizno očitavanje, termometar je potrebno postaviti u čašu vode na središnju policu i ostaviti ga nekoliko sati. Tako će se način utvrditi da li stvarna temperatura odstupa od zadate.

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Redovno održavanje je takođe od velike važnosti. Prašina i prljavština koje se nakupljaju na kondenzatorskim cevima sa zadnje strane frižidera otežavaju oslobađanje toplote, zbog čega kompresor radi pod većim opterećenjem. Preporučuje se da se najmanje jednom godišnje frižider odmakne od zida i da se usisaju kondenzatorske cevi.

Takođe, treba proveriti stanje gumenih zaptivki na vratima. Ako se list papira lako izvuče dok su vrata zatvorena, to je znak da zaptivke više ne prijanjaju kako treba i da ih treba zameniti.