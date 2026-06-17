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Mnogi ljudi misle da oznaka 1 na regulatoru frižidera znači da temperatura iznosi 1°C, što može da dovede do različitih problema. Ako je temperatura previsoka, namirnice se mogu brže pokvariti, dok preniska temperatura može uzrokovati stvaranje leda na zadnjem zidu frižidera.

Iako je frižider jedan od najvažnijih uređaja u domaćinstvu, veliki broj ljudi godinama čuva mleko, meso i povrće na neodgovarajućoj temperaturi jer ne znaju kako njihov uređaj zapravo funkcioniše. Bez obzira na to da li koristite ugradni frižider sa zamrzivačem ili klasičan model, na njemu se uglavnom nalazi mali beli regulator za podešavanje temperature, najčešće smešten sa unutrašnje strane pri vrhu.

Šta znače brojevi na tasteru frižidera Foto: Shutterstock

Međutim, iako deluje jednostavno za korišćenje, njegovo značenje često zbunjuje. Brojevi na regulatoru uglavnom ne predstavljaju temperaturu izraženu u stepenima Celzijusa, već nivo intenziteta hlađenja. To znači da veći broj označava jače hlađenje, odnosno nižu temperaturu u unutrašnjosti uređaja.

Jedan korisnik Reddita pojasnio je:

- Veći broj znači hladnije... brojevi označavaju snagu hlađenja. Postavite li točkić na 5, frižider će biti najhladniji.

Mnogi korisnici veruju da broj 1 označava temperaturu od 1°C, što često dovodi do nepravilnog podešavanja i stvara trošak za domaćinstvo.

Dodatnu zabunu stvaraju pojedini modeli koji zaista prikazuju temperaturu u stepenima Celzijusa, iako su takvi uređaji ređi. Zbog toga je važno proveriti na koji način funkcioniše baš vaš frižider.

Foto: Shutterstock

Kako da utvrdite način na koji radi vaš frižider

Stručnjaci preporučuju jednostavan test. Okrenite regulator u jednom od smerova i osluškujte rad kompresora, odnosno motora koji se nalazi na zadnjoj strani frižidera. Ako je kompresor već uključen i čuje se njegovo zujanje, a nakon okretanja regulatora ka većem broju prestane da radi, to znači da ste povećali temperaturu. Frižider se isključuje jer je već dostigao potrebnu hladnoću.

S druge strane, ukoliko se kompresor uključi nakon okretanja regulatora, to znači da ste izabrali hladnije podešavanje.