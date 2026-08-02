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Nezavisna laboratorijska ispitivanja i rigorozne kontrole zaštite potrošača širom Evrope više puta su alarmirale javnost jer su u pojedinim komadima odeće detektovani nivoi kancerogenih materija, teških metala i hormonskih disruptora koji su i do nekoliko stotina puta veći od zakonski dozvoljenih granica.

Glavni razlog zašto je odeća postala potencijalni rizik po zdravlje jeste drastično obaranje troškova proizvodnje. Da bi se majica ili haljina prodala po ceni od svega par stotina dinara, u fabrikama se koriste najjeftinije sintetičke tkanine tretirane toksičnim bojama, omekšivačima i premazima za vodootpornost bez ikakve adekvatne kontrole kvaliteta.

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Najveće zone rizika: Agresivne onlajn platforme i ultra-brza moda

Istraživanja organizacija za zaštitu životne sredine i potrošača (poput Greenpeace-a) ukazuju da se najveći procenat opasnih hemijskih jedinjenja nalazi u odeći kupljenoj preko ultra-brzih kineskih onlajn platformi kao što su Shein, Temu i AliExpress, ali i u neproverenim ponudama na društvenim mrežama.

Ove platforme često zaobilaze standardne uvozne i carinske provere na evroazijskom i evropskom tržištu jer šalju pojedinačne, male pakete direktno na adresu kupca. Zbog nedostatka sistematske kontrole na granici, komadi garderobe koji uopšte ne ispunjavaju bezbednosne standarde završavaju direktno u ormanima potrošača.

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Sumnjive buvlje pijace i nekontrolisana uvozna roba

Pored onlajn kupovine od neproverenih prodavaca, visoki rizik od toksičnih hemikalija nosi i garderoba koja se prodaje na neprijavljenim tezgama, improvizovanim buvljacima ili u prodavnicama bez jasne deklaracije i porekla robe.

Kada artikli nemaju uvoznu deklaraciju sa naznačenim sastavom materijala, uvoznikom i zemljom porekla, potrošač nema nikakvu garanciju da je ta roba prošla sanitarnu i fizičko-hemijsku kontrolu prilikom ulaska u zemlju.

Koje toksične hemikalije se kriju u odeći i kako deluju na zdravlje

Analize opasne garderobe najčešće pokazuju prisustvo ftalata (omekšivača plastike koji se nalaze u gumenim štampama na majicama), pfas hemikalija ("večnih hemikalija" za vodootpornost), kao i teških metala poput olova, kadmijuma i hroma.

Ova jedinjenja se kroz znoj i direktan kontakt sa kožom polako apsorbuju u organizam. Pored toga što uzrokuju teške alergijske reakcije, ekceme i dermatitis, dugotrajno izlaganje ovim toksinima povezuje se sa poremećajem rada štitne žlezde, neplodnošću, a u najtežim slučajevima i povećanim rizikom od nastanka kancerogenih oboljenja.

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Najopasniji materijali: Sintetika na prvom mestu

Najveće količine toksina zadržavaju se u potpuno sintetičkim materijalima kao što su poliester, najlon, akril i polivinil-hlorid (PVC). Ovi materijali ne dišu, podstiču znojenje i stvaraju vlažnu sredinu u kojoj se pore na koži šire, čime se olakšava ulazak opasnih materija direktno u krvotok.

Posebno su rizični komadi odeće sa agresivnim jarkim bojama (fluorescentne nijanse), plastificiranim aplikacijama preko celih grudi, kao i vodootporne jakne i obuća izrađeni od jeftine veštačke kože.

Kako zaštititi sebe i porodicu: Praktični saveti pri kupovini

Borba protiv toksične odeće zahteva promenu potrošačkih navika i veću opreznost prilkom odabira garderobe, naročito kada je u pitanju odeća za decu i donji veš:

Obavezno pranje pre prvog nošenja: Svaki novokupljeni komad odeće mora se oprati bar jednom (po mogućstvu i dva puta) pre prvog nošenja kako bi se isprala površinska hemija i višak boje. Kupujte prirodne materijale: Dajte prednost pamuku, lanu, vuni i svili sa sertifikatima poput OEKO-TEX Standard 100, koji garantuje da proizvod ne sadrži štetne hemikalije. Izbegavajte jak hemijski miris: Ako odeća prilikom otvaranja pakovanja ili u radnji ima oštar, neprijatan miris na plastiku, naftu ili paljevinu, to je siguran znak prisustva opasnih rastvarača i odmah odustanite od kupovine. Ne kupujte odeću sa plastičnim štampama za bebe: Kod dece je koža znatno tanja i upija hemikalije brže nego kod odraslih, pa je neophodno birati isključivo bazični, neobojeni pamuk. Pametna kupovina je najbolja zaštita zdravlja

U eri kada nam je jeftina odeća dostupna na samo jedan klik, važno je zapamtiti da najniža cena često nosi najveću skrivenu cenu i to cenu našeg zdravlja.

Izborom proverenih prodavaca, čitanjem deklaracija i davanjem prednosti kvalitetnijim prirodnim materijalima u odnosu na kvantitet sintetičkih komada, direktno štitimo svoj organizam i šaljemo jasnu poruku proizvođačima da zdravlje potrošača mora biti na prvom mestu.