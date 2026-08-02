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Rezervni fond zgrade nije novac kojim upravnik zgrade može samostalno da raspolaže. Vlasnici stanova imaju pravo da provere stanje i promene na računu stambene zajednice, ali je za potpunu kontrolu potrebno povezati isplate sa odlukama skupštine, računima i dokazima o izvedenim radovima.

Rezervni fond zgrade nije privatna kasa upravnika

Prema članu 64. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada, rezervni fond zgrade čine sredstva koja vlasnici izdvajaju za investiciono održavanje zajedničkih delova. Visinu izdvajanja određuje skupština stambene zajednice, pri čemu iznos ne može biti niži od minimuma koji je propisala lokalna samouprava.

Skupština odlučuje o programu održavanja, radovima na zajedničkim delovima i usvajanju izveštaja upravnika. Upravnik izvršava odluke, organizuje radove, vodi evidenciju prihoda i rashoda i raspolaže sredstvima u skladu sa odlukama stambene zajednice.

Izuzetak predstavljaju hitne intervencije. Kada postoji opasnost po ljude, zgradu ili imovinu, troškovi se mogu platiti iz sredstava stambene zajednice bez obzira na njihovu prvobitnu namenu. Zato rezervni fond zgrade može biti iskorišćen i za neodložnu sanaciju, ali takva isplata mora ostati evidentirana i obrazložena.

Šta vlasnik stana ima pravo da vidi

Član 65. Zakona izričito propisuje da svaki vlasnik posebnog dela može od upravnika ili profesionalnog upravnika da zahteva elektronski ili drugi uvid u stanje i promene na tekućem računu stambene zajednice. To pravo potvrđuje i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Pravo pripada vlasniku stana, poslovnog prostora, garaže ili drugog posebnog dela. Zakupac ga nema automatski, osim kada je za to ovlašćen.

Uvid se traži od upravnika, a ne neposredno od banke. Vlasnik koji nije ovlašćen po računu ne može od banke zahtevati izvod samo zato što uplaćuje novac. Kada rezervni fond zgrade želite da proverite, zahtev zato treba poslati pisanim putem upravniku.

Koji dokumenti pokazuju gde je novac otišao

Promena na računu potvrđuje da je određena suma isplaćena, ali ne dokazuje sama po sebi ko je odobrio posao, šta je ugovoreno i da li su radovi izvedeni.

Za potpunu proveru treba povezati odluku skupštine i zapisnik sa glasanja, prihvaćenu ponudu ili ugovor sa izvođačem, fakturu, dokaz o plaćanju i dokument o prijemu radova. Kod većih građevinskih poslova mogu postojati privremene i okončane situacije, ali one nisu obavezne kod svake manje popravke.

Upravnik je dužan da vodi evidenciju prihoda i rashoda i da skupštini podnese izveštaj sa ukupnim prihodima, rashodima, realizovanim aktivnostima i utroškom sredstava za svaku aktivnost. Ako rezervni fond zgrade pokazuje isplatu bez odgovarajuće odluke ili objašnjenja, skupština treba da zatraži kompletnu prateću dokumentaciju.

Da li su za svaki posao obavezne tri ponude

Zakon obavezuje profesionalnog upravnika da predlog visine naknade za održavanje zasnuje na najmanje tri prikupljene ponude. To ne znači da su tri ponude zakonski obavezne za svaku pojedinačnu popravku.

Skupština ipak može odlukom ili pravilima vlasnika da propiše da se za veće radove obavezno pribavlja više ponuda. Tako se cena lakše upoređuje, a izbor izvođača postaje proverljiv.

Šta ako upravnik odbije da dostavi podatke

Zahtev treba poslati elektronskom poštom ili preporučenim pismom i precizno navesti period i podatke koji se traže. Ako upravnik ne odgovori, vlasnik može zahtevati sednicu skupštine. Ukoliko je ne zakaže u roku od deset dana, vlasnik je može sam zakazati, uz obaveštavanje upravnika.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Neispunjavanje zakonskih obaveza može se prijaviti lokalnoj komunalnoj inspekciji, koja ima ovlašćenje da pregleda akte, evidencije i drugu dokumentaciju stambene zajednice. Kod profesionalnog upravnika prijava se može uputiti i organizatoru profesionalnog upravljanja, dok se licenca proverava preko registra Privredne komore Srbije.

Odbijanje uvida nije automatski dokaz pronevere. Međutim, ako postoje neobjašnjive isplate, računi za neizvedene radove ili odluke koje skupština nije donela, potrebno je sačuvati dokumentaciju i potražiti pravnu pomoć. Skupština može pokrenuti i postupak za smenu upravnika.