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Novo produženje licence za NIS nesumnjivo je dobra vest, ali ga treba posmatrati kao važan predah, a ne kao konačno rešenje, ocenio je za Biznis Kurir Mihajlo Rabrenović, stručnjak za državnu upravu.

- Produženje licence pokazuje da su uporni diplomatski napori predsednika Srbije i Vlade Srbije dali rezultat i obezbedili dodatni prostor za nastavak pregovora. Istovremeno, moramo biti svesni da sadašnja državna vlast rešava veoma težak problem, koji nije sama stvorila. On je u velikoj meri posledica modela privatizacije NIS-a iz 2008. godine, kada je država izgubila većinsku kontrolu nad kompanijom od strateškog značaja. U potpuno drugačijim međunarodnim okolnostima pokazalo se koliko je rizično kada energetska bezbednost jedne zemlje zavisi od odnosa velikih sila i odluka stranih vlasnika - istakao je prof. Rabrenović.

Političko razumevanje

Podsećamo, komentarišući novo OFAK-ovo produženje licence, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je dobro što je NIS dobio još četiri nedelje, ali i da očekuje finalizaciju dogovora između MOL-a i "Gaspromnjefta" o preuzimanju ruskog vlasništva u srpskoj naftnoj kompaniji.

- Narednih dana očekujemo finalizaciju dogovora. Verovatno ću razgovarati i s ruskim predsednikom Putinom i mađarskim premijerom Mađarom. Nadam se da to završimo - rekao je Vučić.

Foto: Shutterstock, Kurir

Sedmo produženje licence od početka 2026. 23. januara - 20. februara 20. februara - 20. marta

20. marta - 17. aprila

17. aprila - 16. juna

16. jun - 1. jula

1. jula - 31. jula

31. jula - 28. avgusta

Kako ocenjuje prof. Rabrenović, upravo razgovori predsednika Vučića s ruskim i mađarskim rukovodstvom mogu biti presudni.

- Bez političkog razumevanja teško može biti završen ovako složen posao. Ipak, prijateljstvo među državama ne dokazuje se samo rečima već i spremnošću da se uvaži vitalni interes partnera. Zato očekujemo da ruska strana razume položaj Srbije i omogući pravično i brzo rešenje u novim geopolitičkim okolnostima, bez ugrožavanja naših građana i privrede - istakao je naš sagovornik.

Svetlo na kraju tunela

U slučaju da dogovor između ruskih vlasnika i MOL-a izostane, prema mišljenju prof. Rabrenovića, Srbija mora imati pripremljene alternative.

- U tom kontekstu treba istaći kontinuiran i racionalan pristup Ministarstva rudarstva i energetike, koje u veoma složenim okolnostima preduzima mere iz svoje nadležnosti i kreira strategijske opcije za razmatranje i eventualnu primenu. Država ne sme biti pasivni posmatrač - njen prvi zadatak je da se obezbedi kontinuitet u snabdevanju građana i privrede. Verujem da svetlo na kraju tunela postoji, ali će konačni uspeh biti tek trajno rešenje, a ne novo pomeranje roka - zaključio je prof. Mihajlo Rabrenović.

Srbija je uradila sve da zaštiti svoje interese

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je da je bilo neizvesno do poslednjeg momenta na koliko će OFAK produžiti licencu NIS-u.

- Svakako 30 dana je dobra vest u smislu da NIS može da nabavi i dopremi dovoljne količine sirove nafte, ali nije dobro da postoji neizvesnost. To traje već 18 meseci i stvara nam puno glavobolja. Mi želimo da dođe do konačnog, održivog rešenja i u tom smislu Srbija je uradila sve da zaštiti svoje interese, da osigura bolju poziciju u slučaju da mađarski MOL preuzme NIS, bolju nego onu koju smo nasledili 2008, kada je NIS prodat - rekla je ministarka rudarstva i energetike.