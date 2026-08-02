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Troškovi velikih kompanija koje se bave razvojem veštačke inteligencije (AI) rastu više nego što je ranije očekivano, javlja američka biznis TV mreža CNBC.

Skoro četiri godine nakon početka AI buma, svetski tehnološki giganti i dalje daju velika obećanja o budućnosti, dok veoma brzo troše novac.

Prema podacima banke Goldman Saks, očekuje se da će potrošnja najvećih tehnoloških kompanija na tržištu na razvoj AI dostići 765 milijardi dolara ove godine, a iduće godine bi mogla da poraste na gotovo 1,2 hiljade milijardi dolara, navodi CNBC u analizi objavljenoj u petak.

Kompanija Amazon je u četvrtak povećala prognozu kapitalnih izdataka za ovu godinu na 220 milijardi dolara, a prijavila je i negativan slobodan novčani tok u poslednjih 12 meseci, u iznosu 7,6 milijardi dolara.

Dan ranije, kompanija Meta objavila je pad od 91 odsto u generisanju gotovine, u odnosu na prethodnu godinu.

Prošle nedelje, kompanija Alfabet je saopštila da je njen novčani tok po prvi put postao negativan, što je zapanjujuće za jednu od najprofitabilnijih kompanija na svetu, navodi CNBC.

Prigušena aktivnost na tržištu odražava rast sumnje da li će se masovni razvoj AI, koji se sve više bazira na zaduživanju, na kraju isplatiti.

Jedan od razloga zašto troškovi rastu više nego što je očekivano je nestašica memorije.

Nju je prouzrokovala nezasita potražnja za procesorima za AI, a oni se oslanjaju na memoriju koju isporučuje mali broj dobavljača.

Neke kompanije, poput Epla, posebno su ranjive na nestašicu memorije, jer je ona ključni deo svakog uređaja namenjenog potrošačima.

Epl, koji troši daleko manje od svojih velikih tehnoloških konkurenata, već je podigao cene personalnih računara i Ajpeda, a mnogi analitičari očekuju povećanje cene Ajfona kasnije ove godine.

Nestašica memorije predstavlja problem u prihodu Epla i kompanija se priprema za slabiju potražnju, zbog poskupljenja njenih proizvoda.

Uporedo sa time, tržišna vrednost najvrednijih akcija proizvođača čipova na berzi, kao što su Micron, Samsung i TSMC, pala je za više od hiljadu milijardi dolara krajem jula, nakon nagle prodaje velikog broja akcija.

Akcije kompanija SK Hynix, Samsung i Micron, ključnih proizvođača čipova, izgubile su 176 milijardi dolara, 173 milijarde dolara i 113 milijardi dolara vrednosti.

Tajvanski TSMC, najveći svetski proizvođač čipova, izgubio je 119 milijardi dolara vrednosti.

Nvidia i AMD, koje se oslanjaju na proizvođače, nedavno su zabeležile pad vrednosti akcija od 238 i 110 milijardi dolara.

Prema CNBC-jevoj analizi podataka sa platforme FactSet, ukupno 20 najvrednijih svetskih akcija kompanija za proizvodnju čipova izgubilo je 1,3 biliona dolara od petka prošle nedelje.

"Prosto rečeno, to je gubitak poverenja. Nastavljamo da beležimo rast mnogih imena u oblasti AI, ali to su akcije rasta i, kao takve, veliki deo njihove vrednosti dolazi od novčanih tokova koji se očekuju daleko u budućnosti, što zahteva veliko poverenje investitora", ocenjuje Majkl Fild, glavni strateg za akcije u finansijskoj kompaniji Morningstar.

Čarli Dai, potpredsednik i glavni analitičar konsultantske kompanije Forester, kaže da nagli pad odražava zabrinutost da bi "potrošnja na infrastrukturu za AI mogla dostići vrhunac brže nego što se očekivalo".

"Investitori ponovo procenjuju da li kratkoročni prihodi mogu da opravdaju neviđene nivoe potrošnje na veštačku inteligenciju, dok neki takođe brinu zbog konkurencije koja raste u proizvodnji čipova i infrastrukturi za AI", rekao je Dai za CNBC.