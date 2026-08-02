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Neovlašćena potrošnja električne energije i dalje predstavlja jedan od uzroka gubitaka u distributivnoj mreži, ali se njen obim iz godine u godinu smanjuje. Iz Elektrodistribucije Srbije navode da se procenat gubitaka u distributivnoj mreži poslednjih godina kontinuirano smanjuje, dok je samo prošle godine, na osnovu više od 800 prijava građana, otkriven 81 slučaj neovlašćene potrošnje.

Neovlašćeno korišćenje električne energije u Srbiji ne završava se samo isključenjem sa mreže.

Protiv počinilaca se podnose krivične prijave, obračunava se nelegalno utrošena struja, a ponovno priključenje moguće je tek nakon pribavljanja novog odobrenja.

Istovremeno, Elektrodistribucija Srbije modernizuje sistem kontrole kako bi što lakše otkrivala krađu struje.

Kako se utvrđuju gubici?

Iz Elektrodistribucije Srbije objašanjavaju da se gubici električne energije u distributivnoj mreži utvrđuju kao razlika preuzete električne energije u distributivni sistem i isporučene električne energije iz distributivnog sistema.

Tako utvrđeni gubici električne energije sastoje se od tehničkih i netehničkih gubitaka.

Na visinu netehničkih gubitaka uticaj ima i neovlašćena potrošnja električne energije.

Kako navode u EDS, u poslednjih nekoliko godina beleži se stalni pad procenata gubitaka električne energije.

Kako se otkriva krađa struje?

Neovlašćena potrošnja električne energije se utvrđuje kontrolom mernih mesta, kažu u EDS-u.

Prilikom kontrole se u skladu sa Zakonom o energetici sačinjavaju zapisnici o kontroli i vrši dalje procesuiranje utvrđene neovlašćene potrošnje električne energije.

Foto: Shutterstock

Naglašavaju da Elektrodistribucija Srbije već godinama unapređuje proces kontrole mernih mesta, i to primenom savremene merne opreme za proveru ispravnosti mernih uređaja, unapređenjem softvera koji su u primeni u EDS, a sa ciljem preciznijeg lociranja eventualnih neovlašćenih potrošnji električne energije, kao i kontinuiranom obukom zaposlenih koji se bave kontrolom mernih mesta.

- Direktni rezultat je smanjenje gubitaka električne energije - kažu u EDS-u.

Kakva je procedura u slučaju krađe?

Kada se utvrdi neovlašćena potrošnja električne energije, na licu mesta se sačinjavaju zapisnici koji sadrže činjenično stanje i prikupljaju se dokazi u vidu fotografija i video-zapisa.

Objekat krajnjeg kupca se isključuje sa distributivnog sistema.

Izrađuje se račun za neovlašćeno utrošenu električnu energiju i dostavlja krajnjem kupcu.

U EDS-u objašnjavaju da se nadležnom organu podnosi krivična prijava protiv lica koje neovlašćeno koristi električnu energiju.

- Ukoliko u određenom roku krajnji kupac ne izmiri dugovanja po računu za neovlašćeno korišćenje električne energije, nadležnom organu se podnosi predlog za pokretanje parničnog postupka - kažu u EDS-u.

Da bi se krajnji kupac ponovo priključio na distributivni sistem potrebno je da pribavi novo odobrenje za priključenje.

Koliko su pametna brojila doprinela smanjenju krađe struje?

Pametna brojila značajno doprinose da se lako utvrde nezakonite radnje na mernom uređaju.

- Ova brojila u svojoj internoj memoriji registruju događaje kao što su nedozvoljeni pokušaji otvaranja poklopca brojila, uticaj snažnog magnetnog polja itd. Potrošnja na ovim brojilima se prati na petnaestominutnim intervalima, tako da je moguće utvrditi neuobičajene trendove promena potrošnje- navode u EDS-u.

Svi ti podaci se sa pametnih brojila prenose u softvere, gde se vrši analiza tih podataka i priprema za kontrolu mernih mesta.

U EDS-u navode da se krajem ove i u narednoj godini očekuje ugradnja još 400.000 brojila kroz fazu 1B projekta EDS Smart Metering.

- EDS ugrađuje pametna brojila i iz sopstvenih sredstava. Posle realizacije ovog projekta na kraju 2027. godine, planirano je da 1,5 miliona mernih mesta bude opremljeno pametnim brojilima, što je preko 30 odsto celokupnog konzuma EDS - kažu iz EDS.

Foto: Kurir.rs/T. Ilić

Dugoročnim planovima, kako navode, predviđeno je da do 2030. godine 80 odsto mernih mesta za domaćinstva bude pokriveno pametnim brojilima.

Anonimne prijave pomažu u otkrivanju krađe struje

Značajnu ulogu u otkrivanju krađe električne energije imaju i građani.

Sumnju na neovlašćenu potrošnju moguće je anonimno prijaviti putem sajta Elektrodistribucije Srbije ili pozivom Kontakt centru EDS-a na broj telefona 0800 360 300.