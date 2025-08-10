Slušaj vest

Kako funkcioniše samostalno očitavanje brojila?

Građani sada mogu potpuno samostalno, od 1. do 6. u mesecu,daočitaju brojilo i prijave stanje putem više dostupnih kanala, među kojima je najpopularnija mobilna aplikacija „ED Srbije“.

Da bi očitavanje bilo ispravno, potrebno je uneti sledeće podatke:

  • 12-cifrenu šifru mernog mesta
  • Datum očitavanja
  • Stanje sa brojila (posebno za višetarifnu i nižetarifnu zonu)
  • Fotografije brojila – dve za digitalna, jedna za elektromehanička (koja se postavlja dva puta)

velika olakšica za građane Srbije Foto: Shutterstock

Podaci se zatim automatski unose u sistem, proveravaju, i račun stiže u roku od dva do tri dana.

Šta ako ne očitate brojilo?

Građani koji ne dostave stanje brojila u predviđenom periodu, i dalje mogu računati na dolazak ovlašćenih čitača EDS-a, kao i do sada.

Više načina za dostavljanje stanja:

Pored aplikacije, stanje brojila možete prijaviti:

  • putem besplatnog poziva na broj 0800-360-300
  • mejlom
  • na šalterima EDS-a
  • putem veb-portala EDS-a

Aplikaciju „ED Srbije“ je do sada preuzelo više od 450.000 korisnika, a sve veći broj građana se prijavljuje kao zvanični samočitači, čime potvrđuju da će redovno slati očitano stanje svakog meseca.

Inače, više od 400.000 građana Srbije do sada je instaliralo mobilnu aplikaciju Elektrodistribucije Srbije (EDS) za prijavu očitanih stanja brojila, dok je oko 250.000 korisnika već aktivno koristi za dostavu podataka o potrošnji struje, izjavila je direktorka direkcije EDS-a za podršku tržištu.

BiznisKurir/24sedam

