Međutim, postoje i izuzeci. To su korisnici koji imaju pametna brojila i komercijalni kupci, za koje će EDS svakog meseca očitavati potrošnju električne energije.

Korisnici mogu samostalno da prijave stanje brojila od 1. do 6. u mesecu preko aplikacije ED Srbije, sajta elektrodistribucija.rs, mejlom, telefonom i na šalterima EDS.

Od 1. juna može se prijaviti stanje i preko novoformiranog kontakt centra na besplatan broj telefona 0800 360 300.

Računi će i dalje stizati na mesečnom nivou.



Kako navode u EDS-u, jednom u tri meseca radnici EDS očitaće sva brojila na terenu, a u periodu između dva čitanja, ukoliko korisnik ne prijavi stanje, ili brojilo ne bude terenski očitano, primenjivaće se tačka 3. iz člana 197a Zakona o energetici.



To, kako objašnjavaju u Elektrodistribuciji, znači da će se u kombinaciji sa istorijskim podacima o potrošnji korisnika iz prethodnih meseci i uz primenu softverskih modela raditi svođenje na mesečnu potrošnju.



EDS će, kao i do sada, svakog meseca snabdevaču slati podatke za izradu računa, koji će, kao i do sada svakog meseca biti dostavljani korisnicima.