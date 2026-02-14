Slušaj vest

Voće je za godinu dana poskupelo za gotovo 70 odsto! To pokazuje i zvanična statistika Republičkog zavoda za statistiku.

Kurir televizija posetila je pijacu Stari Merkator. Na pijaci se mogu naći sveže voće, povrće, čak i cveće, suhomesnate proizvode, kafa, i razni drugi proizvodi.

Sagovornica za Kurir Foto: Kurir Televizija

Kilogram jabuka kreće se od 160 do 250 pa čak i 300 dinara. Kada su u pitanju banane, one su e oko 200-250 dinara, pomorandže su 250 do 300 dinara.

Gospođa koja prodaje voće objasnila je da cena jabuka zavisi od toga da li je godina rodna:

- Već dve, tri godine su uslovi katastrofa, ima mnogo mraz. Taman procvetaju i rode dobro i onda ih mraz ubije. Zato su već treće godine jabuke katastrofa skupa. One koje su kvalitetnije, one su jako skupe - ispričala je.

Dodaje i da na pijacama svakodnevno postoji cenkanje. Pogotovo ukoliko se kupuje voće na više kilograma.

- Na primer, kad neko uzme 4-5 kila, onda se skine cena. Ne cenkа se, ali mislim, ja imam svoje mušterije koje uzimaju, na primer, po 3-4 kila i do 5, i onda skinem cenu. Ako je ovo 250, ja dam na 200 dinara - kaže prodavačica.

Jabuke skupe, ali možete uvek malo da se cenkate za nižu cenu.

Voće Foto: Kurir Televizija

Povrće

Pored voća, i povrće je drastično poskupelo.

Cena prokelja po kilogramu ide od oko 650 pa čak i do 700 dinara.

Tikvice su preko 700 dinara.

Podaci JKP "Beogradske pijace" za prvu nedelju februara pokazuju velike razlike u cenama te se tako krompir na jednoj pijaci može pazariti za 50 dinara, a za čak 200 na drugoj. Pasulj negde košta 300, a u skupljoj varijanti ide i do 1.000 dinara po kilogramu.

Najveće oscilacije primetne su upravo kod pasulja, a slična situacija je i sa belim lukom, koji se prodaje od 700 do 1.500 dinara, što ga svrstava među najskuplje artikle na pijacama.

Kada je reč o povrću koje se svakodnevno kupuje, razlike su takođe upadljive. Kupus košta od 50 do 150 dinara, dok se paradajz prodaje u rasponu od 150 do čak 800 dinara po kilogramu. Paprika je među skupljima i ide od 100 do 700 dinara, u zavisnosti od sorte i pijace.

NENORMALNE CENE VOĆA I POVRĆA NA PIJACAMA! Sve poskupelo za 70% Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs