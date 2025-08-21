Slušaj vest

Leto se približava kraju, a još uvek je neizvesno da li će biti zimnice. Građani su na pijaci ove godine rekordno zaobilazili tezge sa voćem, dok su pojedini kupovali tek da "utole želju". Svi su ipak saglasni u jednom, da su trešnje, kajsije, kupine i maline ove godine luksuz. Kurir televizija proverila je kakva je trenutno situacija.

- Svi su orijentisani prema domaćoj ishrani. Ljudi koji ovde rade se izuzetno trude da roba bude kvalitetna, da bude sveža i naši kupci nama to sve uzvraćaju time što dolaze i podržavaju nas - kaže Gordana Ilić, prodavačica sa jedne od beogradskih pijaca.

Gordana kaže da mnogo kupaca iz komšiluka dolazi upravo kako bi se obezbedili za pripremu zimnice.

- Nije ostala nijedna da nije spremila. dolaze vredni ljudi koji donose svoje proizvode i uvek se nađe nešto što je namenjeno za široku upotrebu. Nema zime, bašte su pune, ima paradajza, ima paprike, domaćice spremite se.

O tome kako se pokazao rod kada je voće u pitanju i da li je skupo ove godine, rekla je sledeće:

- Kajsija i trešnja su dve voćke koje su podbacile ove godine i osetilo se sve to. Međutim, ima ovde dosta proizvođača, tako da je pijaca puna.

